Διαδηλώσεις κατά του Ντόναλντ Τραμπ στη Βρετανία: «Οι μετανάστες είναι ευπρόσδεκτοι, ο Τραμπ δεν είναι»

Η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη Βρετανία, έφερε εκτός από λαμπρές τελετές και υποδοχές και αναστάτωση στη χώρα, με χιλιάδες πολίτες να βγαίνουν στους δρόμους για να διαδηλώσουν κατά του αμερικανού προέδρου.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, χιλιάδες πολίτες, συμμετείχαν σε διαδήλωση στου; δρόμους της πρωτεύουσας της Βρετανίας, κατά του Ντόναλντ Τραμπ που έφτασε στο Ηνωμένο Βασίλειο στο πλαίσιο διήμερης επίσημης επίσκεψης.

«Οι μετανάστες είναι ευπρόσδεκτοι, ο Τραμπ δεν είναι ευπρόσδεκτος», «Όχι στον ρατσισμό, όχι στον Τραμπ», «Βομβαρδίστε παιδιά στη Γάζα και γιορτάστε στο Ηνωμένο Βασίλειο», ήταν ορισμένα από τα συνθήματα που έγραφαν τα πλακάτ των διαδηλωτών.

Η διαμαρτυρία, πραγματοποιήθηκε με κάλεσμα του συνασπισμού “Stop Trump”, και για τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν στη χώρα, υπήρχαν 1.600 αστυνομικοί.

Αυτή είναι η δεύτερη επίσημη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη Βρετανία, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μελάνια Τραμπ..

Τον Αμερικανό πρόεδρο και τη σύζυγό του Μελάνια υποδέχθηκε με κάθε λαμπρότητα ο βασιλιάς Κάρολος στο Κάστρο του Ουίνδσορ, σε απόσταση περίπου 40 χιλιομέτρων από το Λονδίνο. Ένα επίσημο δείπνο προβλέπεται για απόψε.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο ο αμερικανός πρόεδρος, δεν είναι και ιδιαίτερα δημοφιλής. «Θέλουμε να δώσουμε στους Βρετανούς (…) τη δυνατότητα να εκφράσουν το μίσος τους προς τον Ντόναλντ Τραμπ, την πολιτική του, τον ρατσισμό του», δήλωσε στο AFP η Ζόι Γκάρντνερ, του συνασπισμού “Stop Trump”.

«Φοβάμαι για τον τρόπο με τον οποίο άνδρες πραγματικά κακοί έχουν εισβάλλει στον κόσμο», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων η Τζο Ουίλιαμσον, μια διαδηλώτρια ηλικίας 58 ετών.

Παράλληλα, δεν έλειψαν και οι αναφορές στην διαδήλωση των ακροδεξιών το περασμένο Σαββατοκύριακο, με τη συμμετοχή πάνω από 110.000 ανθρώπων σύμφωνα με τις αρχές. «Είχαμε μια μεγάλη διαδήλωση εδώ αυτό το Σαββατοκύριακο, πολύ ρατσιστική και θέλουμε να εκφράσουμε τη γνώμη μας», συμπλήρωσε η ίδια.