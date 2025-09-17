Χάθηκε χρυσό βραχιόλι 3.000 ετών από το μουσείο του Καΐρου – Χρονολογείται από την εποχή του Φαραώ Αμενεμοπέ

Οι αρχές σε όλη την Αίγυπτο αναζητούν ένα χρυσό βραχιόλι 3.000 ετών που αναφέρθηκε ως χαμένο από το μουσείο του Καΐρου.

Το σπάνιο χρυσό βραχιόλι, διακοσμημένο με σφαιρικές χάντρες από λαζουρίτη, χρονολογείται από την εποχή του βασιλιά Αμενεμοπέ, ενός Φαραώ της 21ης Δυναστείας της αρχαίας Αιγύπτου, ο οποίος κυβέρνησε από το 993 έως το 984 π.Χ.

Το υπουργείο Αρχαιοτήτων δήλωσε ότι έλαβε άμεσα μέτρα μετά την εξαφάνιση του βραχιολιού από το εργαστήριο αποκατάστασης του Αιγυπτιακού Μουσείου και ότι η υπόθεση παραπέμφθηκε στην αστυνομία.

Σύμφωνα με το BBC, μία φωτογραφία του βραχιολιού έχει διανεμηθεί σε όλα τα αιγυπτιακά αεροδρόμια, λιμάνια και χερσαία συνοριακά σημεία ως «προληπτικό μέτρο για την αποτροπή προσπαθειών λαθρεμπορίου».

3,000-Year-Old Gold Bracelet Reported Missing from Cairo Museum!



A 3,000-year-old gold bracelet from Pharaoh Amenemope’s era has vanished from Cairo’s Egyptian Museum ahead of the Grand Egyptian Museum opening, prompting a nationwide investigation.



Συγκροτήθηκε επίσης ειδική επιτροπή για να πραγματοποιήσει απογραφή και έλεγχο όλων των αντικειμένων που φυλάσσονται στο εργαστήριο αποκατάστασης.

Το Αιγυπτιακό Μουσείο στο Κάιρο είναι το παλαιότερο σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή

Το υπουργείο δήλωσε ότι καθυστέρησε σκόπιμα την ανακοίνωση της εξαφάνισης του βραχιολιού «προκειμένου να εξασφαλίσει το κατάλληλο περιβάλλον για την πρόοδο των ερευνών», αλλά δεν ανέφερε πότε εθεάθη για τελευταία φορά το κόσμημα.

Επίσης, έχει συσταθεί ειδική επιτροπή για την καταγραφή και την εξέταση όλων των αντικειμένων που φυλάσσονται στο εργαστήριο αποκατάστασης.

Η αιγυπτιακή εφημερίδα «Al-Misri al-Yawm» ανέφερε ότι η εξαφάνιση εντοπίστηκε τις τελευταίες ημέρες, καθώς το προσωπικό του μουσείου ετοιμαζόταν να στείλει δεκάδες αντικείμενα στη Ρώμη για μία έκθεση που πρόκειται να ανοίξει τον επόμενο μήνα.

Το Αιγυπτιακό Μουσείο στο Κάιρο είναι το παλαιότερο αρχαιολογικό μουσείο σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Φιλοξενεί περισσότερα από 170.000 αντικείμενα, μεταξύ των οποίων και η επιχρυσωμένη ξύλινη ταφική μάσκα του Αμενεμοπέ.

Η εξαφάνιση του βραχιολιού έρχεται έξι εβδομάδες πριν από τα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου στην κοντινή Γκίζα, όπου έχουν μεταφερθεί και θα εκτίθενται οι παγκοσμίου φήμης θησαυροί του τάφου του βασιλιά Τουταγχαμών.