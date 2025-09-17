ΗΠΑ: Πρώην στρατιωτικός έριξε το αυτοκίνητό του στην πύλη των γραφείων του FBI στο Πίτσμπουργκ

Κόκκινος συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τετάρτης (17.09.2025) όταν ένας άνδρας έριξε το αυτοκίνητό του στη μεταλλική πύλη στο γραφείο του FBI στο Πίτσμπουργκ, σε αυτό που οι αρχές χαρακτήρισαν ως στοχευμένη «τρομοκρατική επίθεση.

Ο ύποπτος, που αναγνωρίστηκε ως Ντόναλντ Χένσον από το Πεν Χιλς της Πενσυλβάνια, φέρεται να χτύπησε την πύλη εισόδου γύρω στις 2:40 π.μ. με ένα λευκό sedan Toyota ενώ στη συνέχεια άρπαξε μια αμερικανική σημαία από το εσωτερικό του οχήματος και την πέταξε πάνω από την πύλη, όπως δήλωσε ο ειδικός πράκτορας του FBI, Κρίστοφερ Τζορντάνο, στη συνέντευξη Τύπου.

Ο Χένσον τράπηκε σε φυγή πεζός μετά το συμβάν και θεωρήθηκε επικίνδυνος, πρόσθεσε ο Τζορντάνο. Συνελήφθη ώρες αργότερα, όπως αναφέρει το Fox News.

Δεν ήταν ξεκάθαρο εάν ο άνδρας ήταν οπλισμένος. Κανένα μέλος του προσωπικού του FBI δεν τραυματίστηκε.

«Το βλέπουμε αυτό ως τρομοκρατική ενέργεια κατά του FBI», δήλωσε ο Giordano, σύμφωνα με το CBS. «Ήταν μια στοχευμένη επίθεση σε αυτό το κτίριο».

BREAKING: “Act of Terror” on the FBI Pittsburgh Field Office as a man rams the gate & flees, BOMB robots now scanning the vehicle. pic.twitter.com/G6kfBkBrbe — Dapper Detective (@Dapper_Det) September 17, 2025

Οι αρχές δήλωσαν ότι ο Henson, πρώην στρατιωτικός, μπορεί να αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα ψυχικής υγείας.

«Αυτή τη στιγμή, καταζητείται σε σχέση με αυτό το έγκλημα κατά του FBI», πρόσθεσε ο Giordano. «Είναι ομοσπονδιακό αδίκημα και θα επιδιώξουμε την πλήρη δίωξη».

Εκπρόσωπος του FBI, υποβάθμισε αργότερα το συμβάν λέγοντας στο CNN ότι το γραφείο δεν θεωρεί το περιστατικό τρομοκρατική ενέργεια.