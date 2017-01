Προκλητικός ο Τραμπ: “Γιατί όσοι διαδηλώνουν δεν πήγαν να ψηφίσουν;”

Ο παραλογισμός του Τραμπ ξεκίνησε νωρίτερα όταν υποστήριξε ότι την παρακολούθησαν 1.500.000 άνθρωποι!!! Βέβαια, οι φωτογραφίες τον διαψεύδουν, ωστόσο εκείνος για ακόμη μία φορά κατηγόρησε τα... media για ψέματα!

Μετά από αυτό αποφάσισε να γίνει ακόμη πιο προκλητικός και έγραψε στο twitter: "Έβλεπα τις διαδηλώσεις χθες αλλά έχω την εντύπωση ότι μόλις είχαμε εκλογές. Γιατί δεν πήγαν αυτοί οι άνθρωποι να ψηφίσουν; Οι διασημότητες έβλαψαν πολύ τον σκοπό τους".

Watched protests yesterday but was under the impression that we just had an election! Why didn't these people vote? Celebs hurt cause badly.