Αιματοκύλισμα αμάχων! Βομβάρδισαν στρατόπεδο προσφύγων - Πάνω από 100 νεκροί - Τους πέρασαν για εξτρεμιστές της Μπόκο Χαράμ

Το αεροπλάνο βομβάρδισε κατά λάθος το στρατόπεδο προσφύγων στο Borno στη βορειοανατολική Νιγηρία, σκοτώνοντας πάνω από 100 ανθρώπους πιστεύοντας ότι είναι εξτρεμιστές της Μπόκο Χαράμ.

Το κράτος βοηθούσε στον συντονισμό εκκένωσης των τραυματιών μετά τον βομβαρδισμό προσφύγων και εργαζομένων σε ανθρωπιστικές ομάδες. Ο στρατιωτικός διοικητής Lucky Irabor επιβεβαίωσε τον βομβαρδισμό στη βορειοανατολική Rann, κοντά στα σύνορα με το Καμερούν.

