Τρελάθηκε η Ζιζέλ! Ξέφρενοι πανηγυρισμοί για τη νίκη του άντρα της στο Super Bowl [pics, vids]

Το διάσημο μοντέλο τράβηξε βίντεο τον εαυτό της να πανηγυρίζει τρελά τη νίκη που έδωσε στον άντρα της Τομ Μπρέιντι το 5ο δαχτυλίδι Super Bowl.

Hey @giseleofficial, are you excited the @patriots won the Super Bowl? ???? #SB51 pic.twitter.com/TPhWCn7LuO