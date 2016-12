Βερολίνο: Επικήρυξαν τον Τυνήσιο μακελάρη με 100.000 ευρώ αλλά... άφαντος! [pics]

Οι γερμανικές αρχές παρακολουθούσαν τον Άνις Άμρι, τον ύποπτο για την επίθεση με φορτηγό σε χριστουγεννιάτικη αγορά του Βερολίνου, για ένα διάστημα φέτος. Προσπαθούσαν να διαπιστώσουν εάν πράγματι σχεδίαζε να διαπράξει ληστεία προκειμένου να χρηματοδοτήσει την αγορά αυτόματων όπλων που ενδεχομένως θα χρησιμοποιούσε για να διαπράξει μια επίθεση μαζί με δυνητικούς συνεργούς του.

Αυτό τόνισε σήμερα στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς μια δικαστική πηγή στο Βερολίνο, ουσιαστικά επιβεβαιώνοντας την πληροφορία την οποία αποκάλυψε η εφημερίδα Bild στην διαδικτυακή της έκδοση.

Επισήμανε ακόμη ότι οι αρχές σταμάτησαν την παρακολούθηση του υπόπτου, καθώς δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν αποδεικτικά στοιχεία που θα επιβεβαίωναν τις υποψίες τους. Η Bild έγραψε ότι ο Άμρι παρακολουθείτο το διάστημα μεταξύ Μαρτίου και Σεπτεμβρίου.

Η πηγή που επικαλέστηκε το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς απέφυγε να διευκρινίσει την περίοδο παρακολούθησης του 24χρονου Τυνήσιου.

Έφοδοι σε διαμερίσματα!

Παράλληλα, ειδικές αστυνομικές δυνάμεις της Γερμανίας πραγματοποίησαν εφόδους σε δύο διαμερίσματα στην γειτονιά Κρόιτσμπεργκ του Βερολίνου χωρίς όμως να εντοπίσουν τον Τυνήσιο Άνις Άμρι, ανέφερε η εφημερίδα Die Welt, επικαλούμενη ερευνητές.

Όπως τόνισε η εφημερίδα οι αρχές πίστευαν ότι ο Άμρι βρισκόταν σε ένα από τα δύο διαμερίσματα. Οι αστυνομικές δυνάμεις χρειάστηκε να ακινητοποιήσουν έναν άνδρα σε ένα από τα διαμερίσματα που εφόρμησαν, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Ανθρωποκυνηγητό αλλά... τίποτα!

Από νωρίς, πάντως, φαινόταν πως τα αποτελέσματα των ερευνών των Αρχών της χώρας ήταν κάθε άλλο από ενθαρρυντικά. Αυτό διότι αρχικά είχε συλληφθεί ένας Πακιστανός που στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος και πλέον όλοι εστιάζουν σε έναν Τυνήσιο, του οποίου η ταυτότητα βρέθηκε μέσα στο φορτηγό.

Παρόλα αυτά, οι γερμανικές Αρχές δεν λένε με σιγουριά πως αυτός ο Τυνήσιος είναι ο δράστης, ίσως για να αποφύγουν... ένα ακόμη φιάσκο.

Παρόλα αυτά, είναι φανερό πως θέλουν να τον πιάσουν, αφού η γερμανική εισαγγελία εξέδωσε μια αφίσα στην οποία υπάρχουν δύο φωτογραφίες του Τυνήσιου αλλά και όλα του τα στοιχεία.

Ο Ανίς Αμρί έχει ύψος 1.78 μέτρα, είναι βάρους 75 κιλών, έχει καφέ μάτια και μαύρα μαλλιά, ανέφερε ο εισαγγελέας στην ανακοίνωση του. "Ενδέχεται να είναι επικίνδυνος και οπλισμένος", τόνισε, προσθέτοντας ότι θα δοθεί αμοιβή ύψους 100.000 ευρώ σε όποιον παράσχει πληροφορίες για τον ύποπτο δράστη.

Μάλιστα, όπως μεταδίδει ο Guardian, δίνεται και αμοιβή ύψους 100.000 ευρώ για όποιον δώσει πληροφορίες που μπορούν να οδηήσουν στην σύλληψή του.

Την ίδια ώρα, το Reuters δημοσιεύει μία νέα φωτογραφία του φερόμενου ως δράστη, η οποία δεν είχε διαρρεύσει μέχρι στιγμής στα ΜΜΕ.

Στη φωτογραφία αυτή ο Τυνήσιος φοράει γυαλιά και είναι ξυρισμένος.

Επιχείρηση στο Έμεριχ

Με στόχο, λοιπόν, να τον εντοπίσει για να εξακριβώσει εάν όντως πρόκειτα για τον μακελάρη του Βερολίνου, η γερμανική αστυνομία εξαπέλυσε σήμερα ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψή του και έγινε το απόγευμα επιχείρηση κοντά στην πόλη Έμεριχ, η οποία βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Ολλανδία.

Εδώ να σημειώσουμε πως στο παρελθόν ο Τυνήσιος είχε καταγραφεί σε κέντρο προσφύγων στην συγκεκριμένη πόλη (σ.σ. Έμεριχ) και ίσως γι' αυτό το λόγο οι γερμανικές Αρχές κάνουν έρευνες στη συγκεκριμένη περιοχή.

Μάλιστα, διεθνή ΜΜΕ τονίζουν πως ήταν ενήμερες για την επιχείρηση και οι ολλανδικές Αρχές.

