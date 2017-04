Του φταίει και το Πάσχα! Απίστευτη δήλωση Σόιμπλε: Οι θεσμοί δεν επέστρεψαν, γιατί οι Έλληνες γιόρταζαν

Τι κι αν ορθόδοξοι και καθολικοί γιόρταζαν μαζί το Πάσχα; Ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε τα βάζει μόνο με το... ελληνικό Πάσχα, τονίζοντας πως οι Έλληνες ήθελαν να γιορτάσουν και γι' αυτό τον λόγο, οι θεσμοί δεν επέστρεψαν στην Αθήνα.

Όπως μετέδωσε το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων και σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΑΝΤ1, Παντελή Βαλασσόπουλο, ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας είπε χαρακτηριστικά πως “μπορούσαν να γυρίσουν οι θεσμοί, αμέσως μετά τη συμφωνία, αλλά -λόγω του Πάσχα- αυτό δεν ήταν δυνατό. Αυτό ήταν έκπληξη για πολλούς, αλλά όχι για μένα”. Επιπλέον, τόνισε πως “χωρίς το ΔΝΤ, δεν υπάρχει το νομικό έδαφος για να συνεχιστεί το ελληνικό πρόγραμμα. Το ΔΝΤ δεν ευθύνεται για τις καθυστερήσεις στο κλείσιμο της αξιολόγησης”.

Νωρίτερα, στην Ουάσινγκτον, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος συναντήθηκε με την Κριστίν Λαγκάρντ, με τις δύο πλευρές να εκφράζουν την ικανοποίηση τους για όσα συζητήθηκαν.

Η συνάντηση με την γενική διευθύντρια του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ πήγε πολύ καλά, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών . «Συζητήσαμε πότε θα επιστρέψουν οι θεσμοί , νομίζω Τρίτη με Τετάρτη» ανέφερε ο κ.Τσακαλώτος. «Συζητήσαμε και για το χρέος, για το MEFP (Memorandum of Economic and Financial Policies) και το πώς θα κλείσει το SLA (staff level agreement).

Για το χρέος, όπως είπε o υπουργός Οικονομικών, χρειάζεται να γίνει μια δουλειά σε τεχνικό επίπεδο.

Από την πλευρά της, η διευθύντρια του ΔΝΤ χαρακτήρισε εποικοδομητικές τις συζητήσεις με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο.

Στη δήλωση της όπως διανεμήθηκε από το γραφείο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η κ. Λαγκάρντ τόνισε: «Συναντήθηκα σήμερα με τον Έλληνα υπουργό και την ελληνική αποστολή. Είχαμε εποικοδομητικές συζητήσεις στο πλαίσιο της προετοιμασίας της επιστροφής των θεσμών, στα δυο σκέλη του ελληνικού προγράμματος, μεταρρυθμίσεις και απομείωση του χρέους».

Στη συνάντηση εξετάστηκαν η επιστροφή των κλιμακίων στην Αθήνα, το κείμενο του Μνημονίου του ΔΝΤ (MEFP), το staff level agreement και το ζήτημα του χρέους, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών εξερχόμενος της συνάντησης, σύμφωνα με την ενημερωτική ιστοσελίδα www.mignatiou.com,

Στη σημερινή συνάντηση παραβρέθηκαν επίσης ο διευθυντής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Πολ Τόμσεν, και η υπεύθυνη της Αποστολής, Ντέλια Βελκουλέσκου.

Προσερχόμενος στη συνάντηση ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος ρωτήθηκε για τις ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ ότι το πλεόνασμα διαμορφώθηκε στο 3,9% του ΑΕΠ πέρυσι ή στα 6,9 δισ. ευρώ. «Ήταν αναμενόμενο ότι θα ήταν καλύτερο. Αλλά ήταν καλύτερο και από αυτό που περιμέναμε», ανέφερε, όπως μεταδίδεται από το www.mignatiou.com, ενώ δεν θέλησε να σχολιάσει τις χθεσινές δηλώσεις του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε ότι οι προβλέψεις του ΔΝΤ δεν αποδείχθηκαν ρεαλιστικές.