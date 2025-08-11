Διεθνή

Nvidia και AMD θα δίνουν στις ΗΠΑ το 15% των εσόδων τους από πωλήσεις τσιπ στην Κίνα

Οι δύο "γίγαντες" κατασκευής τσιπ προχώρησαν σε αυτήν την συμφωνία με τον Λευκό Οίκο, ως προϋπόθεση για την απόκτηση αδειών εξαγωγής των προϊόντων τους στην κινεζική αγορά, οι οποίες χορηγήθηκαν την περασμένη εβδομάδα
Semiconductor chips are seen on a circuit board of a computer
REUTERS / Florence Lo / Illustration / File Photo

Σε συμφωνία να αποδίδουν στην κυβέρνηση των ΗΠΑ το 15% των εσόδων τους από τις πωλήσεις τσιπ στην Κίνα κατέληξαν η Nvidia και η AMD, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Οι δύο “γίγαντες” κατασκευής τσιπ προχώρησαν σε αυτήν την άνευ προηγουμένου συμφωνία με τον Λευκό Οίκο, ως προϋπόθεση για την απόκτηση αδειών εξαγωγής των προϊόντων τους στην κινεζική αγορά, οι οποίες χορηγήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι FT, συμπεριλαμβανομένου και ενός Αμερικανού αξιωματούχου.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Nvidia συμφώνησε να μοιραστεί το 15% των εσόδων από τις πωλήσεις τσιπ H20 στην Κίνα και η AMD θα παρέχει το ίδιο ποσοστό από τα έσοδα των τσιπ MI308. Δύο πηγές που έχουν πληροφόρηση για τη συμφωνία δήλωσαν ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη αποφασίσει πώς θα χρησιμοποιήσει τα χρήματα.

Σημειώνεται ότι ο CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, συναντήθηκε με τον Τραμπ την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τους FT.

Σε δήλωσή της στην εφημερίδα, η Nvidia ανέφερε: «Ακολουθούμε τους κανόνες που ορίζει η κυβέρνηση των ΗΠΑ για τη συμμετοχή μας στις παγκόσμιες αγορές».

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα εφαρμόσει δασμούς 100% στις εισαγωγές ημιαγωγών και τσιπ, εκτός εάν μια εταιρεία «κατασκευάζει στις ΗΠΑ».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Διεθνή
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Διεθνή: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo