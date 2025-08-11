Τέλος χρόνου για την εκεχειρία ΗΠΑ – Κίνας: Πώς διαμορφώνονται οι δασμοί διεθνώς

Άδειασε η κλεψύδρα των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη καθώς αύριο, Τρίτη 12 Αυγούστου, είναι η τελευταία ημέρα πριν από τη λήξη της 90ήμερης εκεχειρίας ΗΠΑ – Κίνας για τους δασμούς.

Οι εξελίξεις με την Κίνα δεν αφήνουν ανεπηρέαστες τις υπόλοιπες χώρες, είτε έχουν περιέλθει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ για τους δασμούς, είτε όχι, καθώς μια κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου θα συμπαρασύρει τους… πάντες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προς στιγμήν, τα άλλα μέτωπα έχουν εν μέρει και κατά περίπτωση σταθεροποιηθεί: η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) φαίνεται να «κλειδώνει» στο 15% για τα περισσότερα προϊόντα, η Ελβετία δέχεται 39%, η Βραζιλία 50%, ενώ στην Ινδία οι επιβαρύνσεις ανεβαίνουν έως 50% σε επιλεγμένα είδη.

Κίνα

Για όσο διαρκεί η εκεχειρία, ισχύει δασμός 10% εκατέρωθεν για το μεγαλύτερο μέρος των ροών ΗΠΑ – Κίνας. Εάν αύριο βράδυ δεν δοθεί παράταση, ενεργοποιείται επαναφορά στα προ της εκεχειρίας επίπεδα: από την αμερικανική πλευρά μέχρι και 145% (στο ανώτατο επίπεδο που είχε ανακοινωθεί τον Απρίλιο) και από την κινεζική έως 125%. Η προδιάθεση για παράταση υπάρχει σε τεχνικό επίπεδο, ωστόσο ο Λευκός Οίκος ξεκαθαρίζει ότι την τελική απόφαση θα τη λάβει ο Πρόεδρος.

Ευρωπαϊκή Ένωση

Σε επίπεδο ΕΕ, η συμφωνία της 28ης Ιουλίου ορίζει 15% για τα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ (συμπεριλαμβανομένων αυτοκινήτων/ανταλλακτικών, φαρμάκων και ημιαγωγών), χωρίς συσσώρευση πρόσθετων επιβαρύνσεων. Χάλυβας, αλουμίνιο και χαλκός παραμένουν ρητά στο 50%. Για τις ελληνικές επιχειρήσεις αυτό σημαίνει προβλεψιμότητα στο 15% για τις περισσότερες κατηγορίες, με σαφή εξαίρεση τα μέταλλα. Ανοιχτά παραμένουν αρκετά μέτωπα, όπως των κρασιών ή των φαρμάκων, καθώς, για τα τελευταία, ο πρόεδρος Τραμπ έχει απειλήσει με δασμούς έως και… 250%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ελβετία

Μετά από άκαρπες επαφές της Βέρνης στην Ουάσινγκτον, οι ΗΠΑ έθεσαν σε ισχύ 39% σε ελβετικά προϊόντα από τις 7 Αυγούστου (ώρα Ουάσινγκτον). Δημοσιεύματα έκαναν λόγο πως η στόχευση θα συμπεριλάει ακόμη και ράβδους χρυσού του 1 κιλού, πλήττοντας έναν κομβικό για την ελβετική οικονομία κλάδο, αν και οι αποσαφηνίσεις του Λευκού Οίκου έριξαν τους τόνους επί του συγκεκριμένου.

Βραζιλία

Η Βραζιλία όπως και άλλες χώρες, υπομένου βαρείς τιμωρητικούς δασμούς εξαιτίας των εμπορικών σχέσεων που διατηρούν με την Ρωσία, καθώς εξακολουθεί να αγοράζει ρωσικό αργό.

Εξαιτίας αυτού, η Ουάσινγκτον επέβαλε 50% σε μεγάλο εύρος βραζιλιάνικων εξαγωγών. Πέρα από τις άμεσες επιπτώσεις στις αγροτοδιατροφικές αλυσίδες, το μέτρο δημιουργεί έντονη αβεβαιότητα για τις βιομηχανικές ροές προς τις ΗΠΑ.

Ινδία

Για τον ίδιο λόγο, με νέα πράξη στις 6–7 Αυγούστου, οι ΗΠΑ πρόσθεσαν επιπλέον 25% στις ινδικές εισαγωγές (με ισχύ 21 ημέρες από την υπογραφή), ανεβάζοντας σε ορισμένα είδη τη συνολική επιβάρυνση έως 50%. Το Νέο Δελχί αντέδρασε, ενώ διεθνή δημοσιεύματα κάνουν λόγο για «πάγωμα» αγορών αμερικανικών οπλικών συστημάτων ως προσωρινό βήμα κλιμάκωσης.

Ιαπωνία

Η συμφωνία ΗΠΑ–Ιαπωνίας του Ιουλίου θέτει βάση 15% για τα περισσότερα ιαπωνικά προϊόντα και μειώνει τον δασμό στα αυτοκίνητα στο 15% από 27,5%. Το Τόκιο εξασφάλισε διευκρίνιση ότι δεν θα υπάρξει πρόσθεση επιβαρύνσεων και ότι θα διορθωθούν τυχόν διπλές χρεώσεις που έγιναν τις πρώτες ημέρες εφαρμογής. Το χρονοδιάγραμμα πλήρους εφαρμογής είναι σε εκκρεμότητα, αλλά με πολιτική δέσμευση από τις δύο πλευρές.

Οι νέες απειλές του Τραμπ

Αλλά οι συμφωνίες δεν σημαίνουν πως έχει μπει τέλος στην αγωνία, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος με κάθε ευκαιρία εκτοξεύει νέες απειλές για κατηγορίες προϊόντων που έχουν στρατηγική σημασία για τις ΗΠΑ. Στους ημιαγωγούς ανακοίνωσε σχέδιο για δασμό 100% στα εισαγόμενα chips, με εξαιρέσεις για εταιρείες που επενδύουν και παράγουν στις ΗΠΑ. Στα φάρμακα, μίλησε για «μικρό» αρχικό δασμό που θα κλιμακωθεί σε 150% εντός 12–18 μηνών και «με προοπτική» έως 250%. Για την ΕΕ, προειδοποίησε ότι αν δεν υλοποιηθεί ο συνοδευτικός «φάκελος» 600 δισ. επενδύσεων, ο συντελεστής μπορεί να ανέβει από το 15% στο 35%.