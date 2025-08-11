Διεθνή

Κίνα: Σταθερή ετήσια αύξηση 3,5% για το εξωτερικό εμπόριο στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου του 2025

Το ποσοστό αυτό της αύξησης είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό αύξησης 2,9% που είχε καταγραφεί στο πρώτο εξάμηνο του 2025
Εμπορικό λιμάνι στην Κίνα
REUTERS / Tyrone Siu

Σταθερή αύξηση κατέγραψε το εξωτερικό εμπόριο της Κίνας τη χρονιά που διανύουμε, παρά την παγκόσμια αστάθεια, απομακρύνοντας τις ανησυχίες για την ανθεκτικότητα της κινεζικής οικονομίας.

Οι συνολικές εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων στην Κίνας στην ισοτιμία του κινεζικού νομίσματος αυξήθηκαν στα 25,7 τρισ. γιουάν (περίπου 3,07 τρισ. ευρώ) στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου του 2025, με ετήσια αύξηση 3,5%, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία εμπορίου που δημοσιοποιήθηκαν στις 7 Αυγούστου.

Το ποσοστό αυτό της αύξησης είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό αύξησης 2,9% που είχε καταγραφεί στο πρώτο εξάμηνο του 2025, σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων της Κίνας (GAC).

Παρά τις προκλήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος, το εξωτερικό εμπόριο της Κίνας διατηρεί την ανοδική δυναμική του κατά τη χρονιά που διανύουμε, ενισχύοντας την τάση της σταθερής οικονομικής ανάκαμψης, δήλωσε ο Λιου Νταλιάνγκ, διευθυντής του Τμήματος Στατιστικής Ανάλυσης της GAC.

