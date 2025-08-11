Σε ράλι το λίθιο μετά το κλείσιμο ενός ορυχείου της Κίνας 

Άνοδο σημειώνουν τη Δευτέρα (11.08.2025) οι τιμές και τα αποθέματα λιθίου, μετά την απόφαση της Contemporary Amperex Technology, του γίγαντα στον τομέα των μπαταριών, να διακόψει τη λειτουργία ενός μεγάλου ορυχείου στην Κίνα, πυροδοτώντας εικασίες ότι το Πεκίνο ενδέχεται να προχωρήσει στην αναστολή και άλλων έργων, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να αντιμετωπίσει την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα.

Η Tianqi Lithium σημείωσε άνοδο έως και 19% στο Χονγκ Κονγκ, ενώ η Ganfeng Lithium Group σημείωσε άνοδο 21% και οι αυστραλιανές εταιρείες εξόρυξης λιθίου ανέκαμψαν, μετά την επιβεβαίωση της CATL ότι είχε κλείσει το ορυχείο στην επαρχία Τζιάνγκσι της Κίνας. Οι τιμές του μετάλλου για μπαταρίες στο Χρηματιστήριο Προθεσμιακών Συμβολαίων της Γκουάνγκτζου σημείωσαν άνοδο στο ημερήσιο όριο.

Η τύχη του ορυχείου της CATL — του μεγαλύτερου στο κέντρο παραγωγής λιθίου της Κίνας στο Yichun — ήταν υπό στενή παρακολούθηση για εβδομάδες, εν μέσω εικασιών ότι οι αρχές δεν θα ανανέωναν την άδειά του. Το ορυχείο αντιπροσωπεύει περίπου το 6% της παγκόσμιας παραγωγής, σύμφωνα με την Bank of America, ενώ άλλα ορυχεία στην περιοχή αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον άλλο 5%.

«Νομίζω ότι αυτό σημαίνει ότι η τιμή του λιθίου θα έχει πολύ μεγάλη άνοδο στο εγγύς μέλλον», δήλωσε ο Matty Zhao, συνδιευθυντής της έρευνας μετοχών της Κίνας στον δανειστή, σε συνέντευξη στο Bloomberg.

Οι παραγωγοί λιθίου έχουν αντιμετωπίσει μια παγκόσμια υπερπροσφορά που επιδεινώθηκε από την πτώση της ζήτησης για ηλεκτρικά οχήματα, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης των κινήτρων για τη βιομηχανία στις ΗΠΑ από τον Πρόεδρο Τραμπ. Στην Κίνα, η λεγόμενη εκστρατεία κατά της υποβάθμισης έχει τροφοδοτήσει τις εικασίες για πιθανή καταστολή ενός τομέα που σαφώς υποφέρει από υπερπροσφορά.

Η CATL, ο μεγαλύτερος παραγωγός μπαταριών στον κόσμο, επιβεβαίωσε το κλείσιμο του ορυχείου τη Δευτέρα το πρωί, αναφέροντας ότι επιδιώκει να ανανεώσει την άδεια που έχει λήξει, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η λειτουργία θα διακοπεί για τουλάχιστον τρεις μήνες, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν στο Bloomberg το Σαββατοκύριακο αρμόδιες πηγές, μετά τη λήξη της άδειας εξόρυξης στις 9 Αυγούστου.

Η κινεζική εταιρεία δήλωσε ότι η διακοπή θα έχει μικρή επίδραση στις συνολικές της δραστηριότητες, και οι μετοχές της αυξήθηκαν κατά 2,8% στο Χονγκ Κονγκ, πριν χάσουν περίπου το ήμισυ των κερδών τους.

«Για την CATL, δεν αναμένουμε καμία σημαντική επίδραση στη λειτουργία της παραγωγής μπαταριών από την αναστολή λειτουργίας του ορυχείου», δήλωσε ο Γιουτζίν Χσιάο, επικεφαλής της στρατηγικής μετοχών της Κίνας στην Macquarie Capital. «Η ανησυχία από την αναστολή λειτουργίας του ορυχείου αφορά λιγότερο την CATL και περισσότερο το αν η ευρύτερη αλυσίδα εφοδιασμού λιθίου θα αντιμετωπίσει μείωση της παραγωγικής ικανότητας και αν αυτό θα συντονιστεί μέσω δράσεων της κινεζικής κυβέρνησης».