Τα προκριματικά του Basketball Champions League ολοκληρώθηκαν με αποτέλεσμα οι όμιλοι της διοργάνωσης για τη σεζόν 2020-21 να έχουν πλέον σχηματιστεί πλήρως.

Με ομάδες από 18 χώρες θα διεξαχθεί το Basketball Champions League της σεζόν 2020-21 με τους ομίλους της διοργάνωσης να έχουν πλέον σχηματιστεί, αφού τα προκριματικά τουρνουά σε Κύπρο, Βουλγαρία, Λευκορωσία και Βοσνία έφτασαν στο τέλος τους με 4 ομάδες ακόμα να παίρνουν το εισιτήριο για την τελική φάση.

🚨 #BasketballCL breaks 25-year European record with clubs from 18 countries in Regular Season!