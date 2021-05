Ο Ενγκολό Καντέ πανηγύρισε την κατάκτηση του Champions League με την Τσέλσι, αλλά και το βραβείο του MVP του τελικού πέφτωντας στην αγκαλιά της μητέρας του.

Μία πολύ όμορφη και τρυφερή στιγμή συνέλαβαν οι κάμερες, αμέσως μετά τη λήξη του τελικού του Champions League το βράδυ του Σαββάτου (29/5) μεταξύ Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι. Ο πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα για τους πρωταθλητές Ευρώπης «μπλε», Ενγκολό Καντέ, πανηγύρισε αγκαλιάζοντας τη μητέρα του, η οποία είχε μπει στον αγγωνιστικό χώρο εμφανώς συγκινημένη.

Hope we can all make our mum proud the way Kante has, this is so wholesome

pic.twitter.com/LfpQ8thqbI