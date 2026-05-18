Με Νεϊμάρ η αποστολή της Εθνικής Βραζιλίας για το Μουντιάλ των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού

Η Εθνική Βραζιλίας είναι έτοιμη να ξεκινήσει την προετοιμασία της για το Μουντιάλ των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού, με τον Κάρλο Αντσελότι να ανακοινώνει την αποστολή με τον Νεϊμάρ να είναι τελικά στις κλήσεις.

Αυτό θα είναι το τέταρτο Μουντιάλ που θα συμμετέχει ο Νεϊμαρ με την Εθνική Βραζιλίας και πιθανότατα το τελευταίο και θα μπει σε ένα κλειστό κλαμπ με σπουδαία ονόματα όπως αυτά των Πελέ, Τιάγκο Σίλβα, Ρονάλντο και Καφού μεταξύ άλλων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αντσελότι άφησε εκτός 26άδας τους Μιλιτάο, Ροντρίγκο και Εστεβάο που είναι τραυματίες, όπως και τον Ζοάο Πέδρο της Τσέλσι που έκανε καλή σεζόν. Εκτός έμεινε επίσης ο Ίγκορ Τιάγκο που έχει βάλει 22 γκολ στην Premier League με την Μπρέντφορντ και ο Έντρικ που αγωνίζεται στη Λιόν ως δανεικός από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Στην αίθουσα που έγινε η ανακοίνωση της αποστολής της σελεσάο ξέσπασαν πανηγυρισμοί μόλις άκουσαν το όνομα του Νεϊμάρ, με τους Βραζιλιάνους να δείχνουν για ακόμα μία φορά την αδυναμία που έχουν στον σταρ της Σάντος.

Η αποστολή της Βραζιλίας

Τερματοφύλακες: Άλισον, Έντερσον, Βέβερτον

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αμυντικοί: Άλεξ Σάντρο, Μπρέμερ, Ντανίλο, Ντόουγκλας Σάντος, Γκάμπριελ Μαγκαλιάες, Ιμπάνιες, Λέο Περέιρα, Μαρκίνιο, Γουέσλεϊ.

Μέσοι: Μπρούνο Γκιμαράες, Κασεμίρο, Ντανίλο, Φαμπίνιο, Λούκας Πακετά.

Επιθετικοί: Έντρικ, Γκάμπριελ Μαρτινέλι, Ίγκορ Τιάγκο, Λουίζ Ενρίκε, Ματέους Κούνια, Νεϊμάρ, Ραφίνια, Ράγιαν, Βινίσιους.