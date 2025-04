Champions League: Ξύλο μεταξύ οπαδών της Παρί Σεν Ζερμέν και της Άστον Βίλα στη Γαλλία

Συμπλοκές είχαμε στο Παρίσι το βράδυ πριν την αποψινή (09/04/25, 22:00, Live από το Newsit.gr) αναμέτρηση της Παρί Σεν Ζερμέν με την Άστον Βίλα για το πρώτο παιχνίδι των προημιτελικών του Champions League.

Χιλιάδες οπαδοί της Άστον Βίλα ταξίδεψαν στο Παρίσι για το μεγάλο ματς της ομάδας τους με την Παρί Σεν Ζερμέν στα προημιτελικά του Champions League, αλλά δεν αποφεύχθηκαν και τα επεισόδια στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας.

Βίντεο δείχνει άγριο ξύλο μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων, με μπουνιές και κλωτσιές, ενώ αντικείμενα εκτοξεύονται προς κάθε κατεύθυνση. Τα επεισόδια φαίνεται ότι ήταν όμως μικρής κλίμακας και σήμερα, λίγες ώρες πριν τον αγώνα, οι εικόνες από το Παρίσι είναι πιο… φιλειρηνικές.

Aston Villa fans being attacked by PSG fans in Paris tonight.

Songs in the sun for Aston Villa fans in Paris.



Much more to come on



#UTV #AVFC #UCL pic.twitter.com/mFyJ585ija