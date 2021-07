Ένα… χάος άφησαν πίσω τους οι Ιταλοί στα αποδυτήρια του «Γουέμπλεϊ» την Κυριακή (11/7) μετά την κατάκτηση του Euro 2020, με τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο να είναι αποκαρδιωτικές.

Μπουκάλια από μπύρες, παρατημένα ρούχα, παπούτσια και πετσέτες, σκουπίδια, ακόμα και αποτσίγαρα άφησαν πίσω τους οι Ιταλοί στα αποδυτήρια του «Γουέμπλεϊ» αφού στέφθηκαν πρωταθλητές Ευρώπης, με τις εικόνες να κάνουν το γύρο του διαδικτύου και να προκαλούν πολύ αρνητική εντύπωση.

This is what Italy left there dressing room like disgusting 🤢🤢🤢😡😡😡 #bbcfootball #Euros2021 #3Lions #ItalyEngland #Italy pic.twitter.com/DY0WTQd88P