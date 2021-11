Φτάσαμε 12η αγωνιστική στη Euroleague για να… χαρεί ο Ολυμπιακός μακριά από το ΣΕΦ. Η ομάδα του Μπαρτζώκα “έσπασε” την έδρα της Αρμάνι Μιλάνο, επικρατώντας μέσα στην Ιταλία με 93-72. 12/16 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο είχαν οι ερυθρόλευκοι και 18 συνολικά, που αποτελεί ρεκόρ των Πειραιωτών. 60 πόντους σημείωσαν σε ένα ημίχρονο, στο δεύτερο ρεκόρ της βραδιάς. Προσωπικό ρεκόρ πόντων και από Λαρεντζάκη.



Η πρώτη εκτός έδρας νίκη του Ολυμπιακού στη φετινή Euroleague ήρθε με εντυπωσιακό τρόπο. Η super εμφάνιση του στο πρώτο ημίχρονο προκάλεσε το τελικό 93-72.

Με το αποψινό «διπλό» της, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βελτίωσε σε 8-4 το ρεκόρ της, κοιτάζοντας πλέον αποφασιστικά την τετράδα της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης και πιάνοντας τους Ιταλούς στην κατάταξη.

Πρώτος σκόρερ για τους “ερυθρόλευκους” ο Λαρεντζάκης με 18 π. (5/9 τρίποντα). Τον.. ακολούθησαν οι Ντόρσεϊ (14 π. με 4/6 τρίποντα) και Βεζένκοφ (12 π. Με 2/3 τρίποντα). Από τους γηπεδούχους ξεχώρισε ο Σιλντς με 26 πόντους (3/4 τρίποντα).

Το ξεκίνημα του Ολυμπιακού στο ματς είχε τρία τρίποντα, που του έδωσαν από νωρίς το προβάδισμα στο σκορ (9-2). Η Αρμάνι Μιλάνο έδειξε αστοχία, ενώ οι “ερυθρόλευκοι” συνέχισαν με τρίποντα (5/5 με τρία από τον Ντόρσεϊ) ανεβάζοντας τη διαφορά στο +14.

Παρά την προσπάθεια αντίδρασης της Αρμάνι Μιλάνο με τον Σιλντς, ο Ολυμπιακός συνέχισε να είναι εντυπωσιακός, με τον Ντόρσεϊ (έφτασε τους 12 πόντους με 4/5 τρίποντα) να κάνει απίστευτα πράγματα από το τρίποντο. Οι γηπεδούχοι όμως είχαν ένα… ξέσπασμα στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου και έριξαν τη διαφορά στους 5 πόντους (30-25).

Η Αρμάνι Μιλάνο μπήκε αποφασισμένη στην δεύτερη περίοδο για να ανατρέψει την κατάσταση. Η απίστευτη τάπα του Χάινς στον ΜακΚίσικ βοήθησε την ψυχολογία των γηπεδούχων. Ο πρώην παίκτης των Πειραιωτών έφερε λίγο μετά το ματς στα ίσα (33-33). Οι φιλοξενούμενοι όμως δεν έδειξαν πανικό και έφτιαξαν πάλι μια μικρή διαφορά, με 12-0 σερί με 6 σερί πόντους του Χασάν Μάρτιν (45-33).

