Η Βιλερμπάν έφυγε με τη νίκη από την έδρα της Μονακό (84-85), χάρη στο απίστευτο τρίπονο του Γουίλιαμ Χάουαρντ από το κέντρο του γηπέδου, σε νεκρό χρόνο!

Ο Γουίλιαμ Χάουαρντ έκρινε το γαλλικό ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής της Euroleague. Ο παίκτης της Βιλερμπάν έδωσε τη νίκη στην ομάδα του μέσα στην έδρα της Μονακό, με τρίποντο σε.. νεκρό χρόνο, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ υπέρ των φιλοξενούμενων (85-84).

Ο Χάουαρντ ολοκλήρωσε το παιχνίδι, φτάνοντας στο double-double με 23 πόντους (5/5 τρίποντα), 10 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα. Πολύ καλή εμφάνιση έκανε και ο Κώστας Αντετοκούνμπο με 7 πόντους και 4 ριμπάουντ, με τη Βιλερμπαν να ανεβαίνει στο 7-5.

Η Μονακό έπεσε στο 5-7, βλέποντας τον Μάικ Τζέιμς να αποχωρεί υποβασταζόμενος στα τελευταία λεπτά μετά από χτύπημα στο πόδι.

.@whow25 with what can only be described as the HAIL MARY of shots to win the game for @LDLCASVEL 😱😱😱#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/58yJd3Xbxn