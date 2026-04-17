Παναθηναϊκός – Εφές Αναντολού live για την 38η αγωνιστική της Euroleague

Νίκη για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην τελική κατάταξη ψάχνει η ομάδα του Εργκίν Αταμάν
Ο Ρογκαβόπουλος καρφώνει κόντρα στην Εφές
Euroleague
38η αγωνιστική
20 - 16
1η περίοδος
Ο Ρογκαβόπουλος καρφώνει κόντρα στην Εφές (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Εφές Αναντολού στο Telekom Center Athens για την 38η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Euroleague, με στόχο τη νίκη που θα τον φέρει σε καλύτερη θέση ενόψει των πλέι οφ της διοργάνωσης.

21:57 | 17.04.2026

42-34 με κάρφωμα του Λεσόρ αυξάνει το προβάδισμα ο Παναθηναϊκός

21:57 | 17.04.2026
Ζαλγκίρις - Παρί 85-79 τελικό! Έχασε οριστικά την 6η θέση ο Παναθηναϊκός
21:54 | 17.04.2026

40-34 με 2/3 βολές του Λόιντ

21:53 | 17.04.2026
2 λεπτά
για το ημίχρονο
21:52 | 17.04.2026
Στους 9 πόντους ο Ρογκαβόπουλος!
21:52 | 17.04.2026

40-32 ξανά με τον Ρογκαβόπουλο για τον Παναθηναϊκό

21:50 | 17.04.2026

38-32 με 2/2 βολές του Ρογκαβόπουλου

21:50 | 17.04.2026

36-32 μειώνει η Εφές και παραμένει διαρκώς κοντά στο σκορ

21:47 | 17.04.2026

36-30 με τρομερό κάρφωμα του Ρογκαβόπουλου

21:46 | 17.04.2026
Τάιμ άουτ
21:46 | 17.04.2026
4 λεπτά
για το ημίχρονο
21:46 | 17.04.2026

34-30 με τον Χαζέρ

21:46 | 17.04.2026

34-28 με τον Λεσόρ

21:45 | 17.04.2026

32-28 με κάρφωμα του Τζόουνς

21:45 | 17.04.2026

32-26 με τρίποντο του Ναν

21:44 | 17.04.2026

29-26 με 1/2 βολές για την Εφές

21:43 | 17.04.2026

29-25 με φόλοου του Ναν που έχει πλέον 10 πόντους

21:43 | 17.04.2026

27-25 με φόλοου κάρφωμα του Ρογκαβόπουλου

21:43 | 17.04.2026

27-23 με τον Χαζέρ μειώνει η Εφές

21:42 | 17.04.2026

27-21 με τον Χέιζ Ντέιβις

21:41 | 17.04.2026

25-21 με τον Μπαμπ

21:40 | 17.04.2026

25-19 με τρίποντο του Ρογκαβόπουλου

21:39 | 17.04.2026

22-19 με 2/2 βολές του Φαρίντ για τον Παναθηναϊκό

21:38 | 17.04.2026

Η Παρί το παλεύει την ίδια ώρα στην έδρα της Ζαλγκίρις (72-68 πέντε λεπτά πριν το φινάλε) και ο Παναθηναϊκός ελπίζει για την 6η θέση

21:36 | 17.04.2026

20-19 με τρίποντο ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο η Εφές

21:35 | 17.04.2026

Ο Παναθηναϊκός είχε μόνο τον Ναν "ζεστό" στο ξεκίνημα, αλλά η είσοδος του Σλούκα έδωσε ρυθμό στην ομάδα για το +4 στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα

21:34 | 17.04.2026
Τέλος πρώτου 10λέπτου: Παναθηναϊκός - Εφές 20-16
21:33 | 17.04.2026

20-16 με τον Σορτς αυξάνει το προβάδισμα ο Παναθηναϊκός

21:32 | 17.04.2026

18-16 με τον Φαρίντ από την 4η ασίστ του Σλούκα στο ματς

21:32 | 17.04.2026
1,5 λεπτό
για το δεκάλεπτο
21:31 | 17.04.2026

Συνεχόμενα άστοχα σουτ από τον Παναθηναϊκό τώρα

21:31 | 17.04.2026

Άστοχος στη βολή ο Τούρκος φόργουορντ του Παναθηναϊκού

21:30 | 17.04.2026

16-16 με καλάθι και φάουλ του Οσμάν

21:30 | 17.04.2026

14-16 με τρίποντο του Μπομπουά

21:29 | 17.04.2026

14-13 με τον Λόιντ μειώνει η Εφές

21:29 | 17.04.2026

14-11 με κάρφωμα του Φαρίντ

21:28 | 17.04.2026

12-11 με 1/2 βολές για την Εφές

21:28 | 17.04.2026

Την ίδια ώρα στη Λιθουανία, το Ζαλγκίρις - Παρί που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό είναι στο 68-61 στο 30'.

21:27 | 17.04.2026
4 λεπτά
για το πρώτο 10λεπτο
21:26 | 17.04.2026
Τάιμ άουτ
21:25 | 17.04.2026

Λάθος του Οσμάν στην επίθεση, με τον Ναν να πηγαίνει στην άμυνα, να ρίχνει την τάπα, αλλά να χρεώνεται με φάουλ στο σώμα

21:25 | 17.04.2026

12-10 με τρίποντο του Ναν που φθάνει από νωρίς τους 8 πόντους

21:24 | 17.04.2026

9-10 με τον Οσμάν μειώνει ο Παναθηναϊκός

21:24 | 17.04.2026

7-10 τώρα με μία βολή τεχνικής ποινής από τον Σλούκα για τον Παναθηναϊκό

21:23 | 17.04.2026

6-10 για δύο μέτρησε τελικά το σουτ του Αμερικανού

21:22 | 17.04.2026

6-11 με τρίποντο του Λόιντ για την Εφές

21:21 | 17.04.2026

6-8 με coast to coast από τον Ναν για τον Παναθηναϊκό

21:21 | 17.04.2026

4-8 με πολύ κακή επιστροφή στην άμυνα για τον Παναθηναϊκό

21:21 | 17.04.2026

4-6 με βολές του Οσμάν για τον Παναθηναϊκό

21:19 | 17.04.2026

Στο γήπεδο και η Δέσποινα Γιαννακοπούλου

 

 

EUROLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΟ - ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
21:18 | 17.04.2026

2-6 με τον Πουαριέ να έχει όλους τους πόντους της Εφές στο ξεκίνημα

21:18 | 17.04.2026

2-4 με επιθετικό ριμπάουντ και καλάθι του Πουαριέ

21:17 | 17.04.2026

2-2 με βολές του Πουαριέ για την Εφές

21:16 | 17.04.2026

2-0 με τον Ναν το πρώτο καλάθι του αγώνα για τον Παναθηναϊκό

21:14 | 17.04.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
21:14 | 17.04.2026

Όλα έτοιμα για το τζάμπολ του αγώνα

21:14 | 17.04.2026
Η 5άδα του Παναθηναϊκού

Γκραντ, Ναν, Οσμάν, Χουάντσο και Λεσόρ

21:13 | 17.04.2026
Η 5άδα της Εφές

Λόιντ, Μπαμπ, Σμιτς, Γιλμάζ και Πουαριέ

21:13 | 17.04.2026

Sold out είναι και αυτό το ματς για τον Παναθηναϊκό

20:59 | 17.04.2026

Ξεκίνησε η παρουσίαση των 2 ομάδων

20:59 | 17.04.2026
Ο Οσμάν
20:58 | 17.04.2026

Η τουρκική ομάδα δεν θύμισε σε τίποτα φέτος, την εξαιρετική περσινή της ομάδα και έμεινε πολύ χαμηλά στην κατάταξη της Euroleague

20:58 | 17.04.2026

Από την άλλη πλευρά, η Εφές θα έχει εκτός τον Σέιν Λάρκιν

20:57 | 17.04.2026

Στην προσπάθειά του αυτή, ο Παναθηναϊκός θα έχει κανονικά διαθέσιμο τον Κέντρικ Ναν

Μέσα και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος για τον Παναθηναϊκό
20:56 | 17.04.2026

Ο Παναθηναϊκός καίγεται για τη νίκη, ώστε να εξασφαλίσει την 7η θέση, με την ελπίδα ότι η Ζαλγκίρις θα χάσει από την Παρί για να "κλέψει" και την 6η θέση που δίνει την απευθείας πρόκριση στα πλέι οφ της Euroleague

20:56 | 17.04.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Παναθηναϊκός - Εφές για την 38η και τελευταία αγωνιστική της Euroleague

20:55 | 17.04.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
