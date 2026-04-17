Παναθηναϊκός – Εφές Αναντολού live για την 38η αγωνιστική της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Εφές Αναντολού στο Telekom Center Athens για την 38η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Euroleague, με στόχο τη νίκη που θα τον φέρει σε καλύτερη θέση ενόψει των πλέι οφ της διοργάνωσης.
42-34 με κάρφωμα του Λεσόρ αυξάνει το προβάδισμα ο Παναθηναϊκός
40-34 με 2/3 βολές του Λόιντ
40-32 ξανά με τον Ρογκαβόπουλο για τον Παναθηναϊκό
38-32 με 2/2 βολές του Ρογκαβόπουλου
36-32 μειώνει η Εφές και παραμένει διαρκώς κοντά στο σκορ
36-30 με τρομερό κάρφωμα του Ρογκαβόπουλου
34-30 με τον Χαζέρ
34-28 με τον Λεσόρ
32-28 με κάρφωμα του Τζόουνς
32-26 με τρίποντο του Ναν
29-26 με 1/2 βολές για την Εφές
29-25 με φόλοου του Ναν που έχει πλέον 10 πόντους
27-25 με φόλοου κάρφωμα του Ρογκαβόπουλου
27-23 με τον Χαζέρ μειώνει η Εφές
27-21 με τον Χέιζ Ντέιβις
25-21 με τον Μπαμπ
25-19 με τρίποντο του Ρογκαβόπουλου
22-19 με 2/2 βολές του Φαρίντ για τον Παναθηναϊκό
Η Παρί το παλεύει την ίδια ώρα στην έδρα της Ζαλγκίρις (72-68 πέντε λεπτά πριν το φινάλε) και ο Παναθηναϊκός ελπίζει για την 6η θέση
20-19 με τρίποντο ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο η Εφές
Ο Παναθηναϊκός είχε μόνο τον Ναν "ζεστό" στο ξεκίνημα, αλλά η είσοδος του Σλούκα έδωσε ρυθμό στην ομάδα για το +4 στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα
20-16 με τον Σορτς αυξάνει το προβάδισμα ο Παναθηναϊκός
18-16 με τον Φαρίντ από την 4η ασίστ του Σλούκα στο ματς
Συνεχόμενα άστοχα σουτ από τον Παναθηναϊκό τώρα
Άστοχος στη βολή ο Τούρκος φόργουορντ του Παναθηναϊκού
16-16 με καλάθι και φάουλ του Οσμάν
14-16 με τρίποντο του Μπομπουά
14-13 με τον Λόιντ μειώνει η Εφές
14-11 με κάρφωμα του Φαρίντ
12-11 με 1/2 βολές για την Εφές
Την ίδια ώρα στη Λιθουανία, το Ζαλγκίρις - Παρί που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό είναι στο 68-61 στο 30'.
Λάθος του Οσμάν στην επίθεση, με τον Ναν να πηγαίνει στην άμυνα, να ρίχνει την τάπα, αλλά να χρεώνεται με φάουλ στο σώμα
12-10 με τρίποντο του Ναν που φθάνει από νωρίς τους 8 πόντους
9-10 με τον Οσμάν μειώνει ο Παναθηναϊκός
7-10 τώρα με μία βολή τεχνικής ποινής από τον Σλούκα για τον Παναθηναϊκό
6-10 για δύο μέτρησε τελικά το σουτ του Αμερικανού
6-11 με τρίποντο του Λόιντ για την Εφές
6-8 με coast to coast από τον Ναν για τον Παναθηναϊκό
4-8 με πολύ κακή επιστροφή στην άμυνα για τον Παναθηναϊκό
4-6 με βολές του Οσμάν για τον Παναθηναϊκό
Στο γήπεδο και η Δέσποινα Γιαννακοπούλου
2-6 με τον Πουαριέ να έχει όλους τους πόντους της Εφές στο ξεκίνημα
2-4 με επιθετικό ριμπάουντ και καλάθι του Πουαριέ
2-2 με βολές του Πουαριέ για την Εφές
2-0 με τον Ναν το πρώτο καλάθι του αγώνα για τον Παναθηναϊκό
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ του αγώνα
Γκραντ, Ναν, Οσμάν, Χουάντσο και Λεσόρ
Λόιντ, Μπαμπ, Σμιτς, Γιλμάζ και Πουαριέ
Sold out είναι και αυτό το ματς για τον Παναθηναϊκό
Ξεκίνησε η παρουσίαση των 2 ομάδων
Η τουρκική ομάδα δεν θύμισε σε τίποτα φέτος, την εξαιρετική περσινή της ομάδα και έμεινε πολύ χαμηλά στην κατάταξη της Euroleague
Από την άλλη πλευρά, η Εφές θα έχει εκτός τον Σέιν Λάρκιν
Ο Παναθηναϊκός καίγεται για τη νίκη, ώστε να εξασφαλίσει την 7η θέση, με την ελπίδα ότι η Ζαλγκίρις θα χάσει από την Παρί για να "κλέψει" και την 6η θέση που δίνει την απευθείας πρόκριση στα πλέι οφ της Euroleague
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Παναθηναϊκός - Εφές για την 38η και τελευταία αγωνιστική της Euroleague