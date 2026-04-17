Ζαλγκίρις – Παρί 85-79: Στα πλέι οφ οι Λιθουανοί, άφησαν εκτός 6άδας τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Εφές Αναντολού για την 38η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Euroleague, αλλά ακόμη και αν φθάσει στη νίκη πια, δεν θα αποφύγει τη διαδικασία των πλέι ιν, αφού η Ζαλγκίρις νίκησε με 85-79 την Παρί.

Με κορυφαίους τους Ράιτ και Φρανσίσκο, η Ζαλγκίρις έκανε το καθήκον της κόντρα στην Παρί και εξασφάλισε μία θέση στην πρώτη 6άδα της Euroleague, αφήνοντας οριστικά τον Παναθηναϊκό εκτός αυτής.

Οι “πράσινοι” χρειάζονται πλέον τη νίκη επί της Εφές Αναντολού, για να μείνουν έστω στην 7η θέση και να έχουν το ευκολότερο έργο στα πλέι ίν, όπου και θα χρειάζονται στη συνέχεια μία νίκη σε δύο ματς για να βρεθούν στα πλέι οφ.

Τα δεκάλεπτα: 26-28, 53-45, 68-61, 85-79

Τα στατιστικά των παικτών

Ζαλγκίρις (Μασιούλις): Γουίλιαμς-Γκος 4, Φρανσίσκο 21 (4/7 δίποντα, 4/12 τρίποντα, 5 ασίστ), Ράιτ 16 (6/7 δίποντα, 18 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, 3 μπλοκ), Μπραζντέικις 2, Γκιεντράιτις, Τουμπέλις 4, Λο 21 (5/7 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σλίβα 9 (2/5 τρίποντα), Μπιρούτις 2, Μπουτκέβιτσους 3 (3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ουλάνοβας 3 (4 ριμπάουντ)

Παρί (Τόμας): Χίφι 14 (3/13 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 6 ασίστ), Ρόμπινσον 16 (5/8 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Ερέρα 2, Ρόντεν 4, Στίβενς 16 (5/7 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Ντοκοσί 8 (3/5 δίποντα), Φαγιέ 4 (4 ριμπάουντ), Σάρβιν 2, Εμπαγιέ 5, Ουατάρα 3 (4 ριμπαόυντ), Χόμες, Γουίλις 4