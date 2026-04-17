H Euroleague θυμήθηκε την «καυτή» κερκίδα στο Παναθηναϊκός – Εφές Αναντολού του 2025

Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του (17/04/26, 21:15, Live από το Newsit.gr) το παιχνίδι με την Εφές Αναντολού για την 38η αγωνιστική της Euroleague, στην πρώτη “μονομαχία” των δύο ομάδων στο Telekom Center Athens μετά τις περσινές αναμετρήσεις τους στα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Η Εφές Αναντολού ακολούθησε φέτος πτωτική πορεία και έχει μείνει χαμηλά στην κατάταξη της Euroleague, αλλά ο αγώνας είναι κρίσιμος για τον Παναθηναϊκό στην προσπάθειά του να αποφύγει τα πλέι ιν.

Η Euroleague δημιούργησε έτσι ένα φοβερό promo video για τη σημερινή αναμέτρηση των δύο ομάδων, όπου και φαίνεται η “καυτή” ατμόσφαιρα που είχαν δημιουργήσει πέρυσι, οι οπαδοί του “τριφυλλιού”.

Last seasons best of five playoff series between @Paobcgr vs @AnadoluEfesSK had EVERYTHING



And this pre-game atmosphere Gate 13 put on was just, different pic.twitter.com/7VgHdksIg0 — EuroLeague (@EuroLeague) April 17, 2026

“Η σειρά των πλέι οφ της περασμένης σεζόν μεταξύ Παναθηναϊκού και Εφές Αναντολού είχε τα ΠΑΝΤΑ. Και αυτή η ατμόσφαιρα πριν από τον αγώνα που δημιούργησε η Θύρα 13 ήταν απλώς, διαφορετική”, έγραψαν στη λεζάντα οι διοργανωτές.