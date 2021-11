Ο Ολυμπιακός υποδέχεται αύριο (19/11, 21:00 LIVE από το Newsit.gr) την Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 11η αγωνιστική της Euroleague, με τους Ισραηλινούς να έχουν μαζί τους και κόσμο.

Μαζί με την αποστολή της ομάδας για την Αθήνα ταξίδεψαν και κάποιοι τυχεροί φίλοι της “ομάδας του λαού”, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν το παιχνίδι από την εξέδρα του ΣΕΦ, με την Μακάμπι να ανεβάζει και σχετικές φωτογραφίες στα social media.

Και ο Ολυμπιακός από την πλευρά του όμως, περιμένει ένα κατάμεστο -με δεδομένα κορονοϊού- γήπεδο, ώστε να διατηρήσει το αήττητο σερί του στην έδρα του, κόντρα σε μία ομάδα που βρίσκεται πλέον από πάνω του στην κατάταξη της Euroleague.

On our way to Greece pic.twitter.com/e30VNf1Lxx