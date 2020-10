Euroleague: Πρώτο “μπαμ” από τη Ζενίτ του Πασκουάλ! Νικηφόρο ξεκίνημα για τη Μακάμπι του Σφαιρόπουλου (videos)

Η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης του Τσάβι Πασκουάλ και του Μάνου Παπαδόπουλου, έκανε την πρώτη έκπληξη της σεζόν στη Euroleague, επικρατώντας μέσα στην έδρα της Αναντολού Εφές με 73-69.

Η ρωσική ομάδα εμφανίστηκε εξαιρετική, παρά την… ολοκαίνουργη ομάδα της, με τον Κέβιν Πάγκος να θυμίζει “εποχές” Ζαλγκίρις, με 23 πόντους και 7 ασίστ, και τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, Κέι Σι Ρίβερς να τον ακολουθεί με 14 πόντους. Για την Εφές, που αγωνίστηκε χωρίς τον Λάρκιν, ο Μίσιτς είχε 17 πόντους με 9 ασίστ κι ο Σιμόν 14 πόντους.

Νικηφόρα ήταν η πρεμιέρα και για τον Γιάννη Σφαιρόπουλο στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, αφού οι Ισραηλινοί κατέβαλαν έστω και δύσκολα την αντίσταση της Άλμπα Βερολίνου με 80-73.

Ο Κολoϊάρο με 18 πόντους κι ο Χάντερ με 12 πόντους και 6 ριμπάουντ ήταν οι κορυφαίοι για την ομάδα του Έλληνα τεχνικού, ο οποίος ξεκίνησε ως βασικό τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, με τον γκαρντ της Εθνικής μας Ομάδας να έχει 8 πόντους με 3/7 σουτ. Για τους ηττημένους ο Έρικσον είχε 18 πόντους με 4/8 τρίποντα.

