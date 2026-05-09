Γιαννακόπουλος: Ελπίζω η Βαλένθια να κάνει αίτημα, ώστε να μπορώ να δω το πέμπτο παιχνίδι

Με νέο story του στο Instagram, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εξέφρασε την ελπίδα ότι η Βαλένθια θα κάνει αίτημα, ώστε να του δοθεί η ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά το πέμπτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ισπανική ομάδα.

“Ελπίζω ότι η Βαλένθια θα κάνει αίτημα για να έχω την δυνατότητα να δω το Game 5 που θα καθορίσει ποια θα είναι η τέταρτη ομάδα που προκριθεί στο Final 4 στην Αθήνα. Θέλω να ελπίζω ότι η διοίκηση της EuroLeague θα το αποδεχθεί. Είμαι σίγουρος ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι στο μπάσκετ θα συμφωνήσουν ομόφωνα” έγραψε συγκεκριμένα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Υπενθυμίζεται ότι η σειρά Βαλένθια – Παναθηναϊκός οδηγήθηκε σε πέμπτο παιχνίδι, μετά τα δύο μπρέικ των Ισπανών στην Αθήνα.

Ο νικητής του αγώνα της Τετάρτης (13/5/2026) θα πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Euroleague.