Αταμάν μετά το Παναθηναϊκός – Βαλένθια: «Ποια είναι η ποινή για τον προπονητή τους; Χρειαζόμαστε να είναι όλα δίκαια στο 5ο παιχνίδι»

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα με 89-86 από τη Βαλένθια στο Telekom Center Athens για το τέταρτο παιχνίδι των πλέι οφ της Euroleague και ο Εργκίν Αταμάν στάθηκε για μία ακόμη φορά στη διαιτησία του αγώνα.

Με τη Βαλένθια να ισοφαρίζει τη σειρά σε 2-2 και τον Παναθηναϊκό να ψάχνει νέο μπρέικ στην έδρα της ισπανικής ομάδας στο πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι των πλέι οφ της Euroleague, ο Εργκίν Αταμάν ζήτησε να είναι όλα δίκαια στην αναμέτρηση που θα κρίνει την πρόκριση στο Final Four, ενώ αναρωτήθηκε αν θα υπάρξει πρόστιμο στον προπονητή της Βαλένθια, για όσα είπε εκείνος για τους διαιτητές.

Οι δηλώσεις του Αταμάν

“Σίγουρα θα έχετε πολλές ερωτήσεις και θα απαντήσω. Πρώτα όμως θέλω να ξεκινήσω με άλλα. Χθες, ο προπονητής τους είπε πως πήρα τεχνική ποινή στο τρίτο ματς και με την πράξη αυτή προσπάθησα να αλλάξω τη ροή του παιχνιδιού και ότι επειδή πήρα δύο τεχνικές ποινές μας βοήθησαν να κερδίσουμε το ματς. Έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές για τη διαιτησία και έχω πληρώσει μεγάλο χρηματικό ποσό έχοντας δεχτεί το πέναλτι, σχεδόν 35.000 ευρώ αν θυμάμαι καλά. Και κατά πάσα πιθανότητα θα πληρώσω κι άλλα.

Ποια είναι η ποινή που έδωσαν σε αυτούς που μίλησαν για τη διαιτησία και είπαν ότι μας βοήθησε να κερδίσουμε στην έδρα της Βαλένθια. Καμία μέχρι στιγμής. Στη μεγάλη μου καριέρα ως προπονητής στα 25 χρόνια δεν έχω ξαναδεί τέτοια πράγματα να γίνονται, το είπα αυτό και στο ημίχρονο.

Εμείς κερδίσαμε εκεί δύο ματς με τη βοήθεια των διαιτητών, αυτοί κέρδισαν δύο ματς εδώ και οι διαιτητές ήταν πολύ καλοί… Τεχνική ποινή στον πάγκο μου επειδή είναι κάποιος όρθιος. Έλεγα ότι σε εμάς έδωσες τεχνική ποινή, αλλά στον πάγκο της Βαλένθια σε όλο το ματς είναι όρθιοι 2-3 προπονητές. Προτείνω σε όλους να δουν το ματς, να δουν τις κατοχές.

Αν πιστεύει κάποιος κάτι άλλο ας μου πει “όχι κόουτς, είσαι πολύ λάθος, όλα ήταν δίκαια και καθαρά. Μπορείτε να μου το πείτε. Αν είμαι λάθος να μου το πείτε. Είδατε το ματς, αν είμαι λάθος για αυτό το σχόλιο να μου το πείτε”.

Γιατο 5ο παιχνίδι: “Σίγουρα θα συγκεντρωθούμε. Όπως ακριβώς κερδίσαμε στη Μαδρίτη, στη Βαρκελώνη και δύο φορές στη Βαλένθια. Απλά χρειαζόμαστε να είναι όλα δίκαια. Είμαστε συγκεντρωμένοι, θα κερδίσουμε ακόμα μια φορά στη Βαλένθια αλλά κατά αυτόν τον τρόπο είναι πάρα πολύ δύσκολο.

Επιστρέψαμε στο παιχνίδι, μετά χάσαμε πολλά σουτ. Είχαμε μόνο δύο παίκτες που συνεισέφεραν επιθετικά σήμερα στην ομάδα. Δυστυχώς οι άλλοι δεν έδωσαν τίποτα στην ομάδα. Για πολλούς παίκτες της Βαλένθια θα είναι το πρώτο τους Game 5 στην καριέρα τους. Αλλά και πάλι επαναλαμβάνω δεν γνωρίζουμε ποιοι θα είναι οι διαιτητές. Δεν είπα τίποτα για τους διαιτητές απλά ήταν όλα δίκαια, το σχόλιο μου ήταν για εσάς. Δείτε το παιχνίδι και αποφασίστε. Το μόνο πράγμα που παραπονιέμαι είναι η τεχνική ποινή στον πάγκο όλες οι άλλες διαιτητικές αποφάσεις ήταν τέλειες.

Και τα τέσσερα παιχνίδι ήταν κλειστά. Σε αυτήν την περίπτωση στα δύο παιχνίδια στην έδρα μας είχαμε την ευκαιρία να το πάρουμε με το τελευταίο σουτ αλλά το χάσαμε. Στην έδρα τους κερδίσαμε με ένα πόντο και στο άλλο με ένα καλάθι, οι δύο ομάδες είναι πολύ κοντά και οι δύο ομάδες θα παλέψουν. Εύχομαι να είναι δίκαια εκεί και θα παλέψουμε να πάρουμε το παιχνίδι. Μετά αν όλα είναι δίκαια και η Βαλένθια μας κερδίσει άλλη μια φορά, δεν θα είμαστε στο Final Four“.