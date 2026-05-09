Παναθηναϊκός – Βαλένθια ανάλυση: Έκανε τα ίδια λάθη και δέχθηκε νέο μπρέικ, παρά την συγκινητική εμφάνιση του Όσμαν

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε νέα σοκαριστική ήττα από τη Βαλένθια με 86-89 στο T-Center και η πρόκριση στο Final Four της Αθήνας θα κριθεί στο Game 5 της Roig Arena (13/05/26, 22:00).

Η Βαλένθια ανάγκασε τον Παναθηναϊκό και σε δεύτερη εντός έδρας ήττα έχοντας τον Μοντέρο σε τρομερή βραδιά. Ο Δομινικανός ολοκλήρωσε το ματς με 29 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ είχε 45 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πράσινοι είχαν σε καταπληκτική κατάσταση τον Τσέντι Όσμαν, που ξεκίνησε την ανατροπή της ομάδας στη λήξη του πρώτου μέρους. Ο Τούρκος φόργουορντ είχε 26 πόντους με 8/10 δίποντα και κουβάλησε τον Παναθηναϊκό στο σκοράρισμα με τον Ναν να ακολουθεί με 19 πόντους και καλή εμφάνιση μόνο στην επανάληψη.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο ματς χωρίς μαχητικότητα και το πλήρωσε

Η ομάδα του Αταμάν για δεύτερο σερί εντός έδρας παιχνίδι επέτρεψε στη Βαλένθια να επιβάλει το ρυθμό της από το πρώτο λεπτό. Άφησε τους Ισπανούς να κάνουν το παιχνίδι τους και αυτός τους έδωσε ψυχολογία μέχρι το τέλος, παρά την επιστροφή των πρασίνων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η άμυνα των πρασίνων δεν υπήρχε για 15′ και σε πολλά σημεία του αγώνα έδινε στη Βαλένθια ό,τι χρειαζόταν για να ανακτήσει και πάλι ψυχολογία και ενέργεια.

Η ψυχολογία που πήραν οι Ισπανοί φάνηκε σε ορισμένα τεράστια τρίποντα που πέτυχαν πάνω σε άμυνες ή ακόμα και με τη βοήθεια του ταμπλό. Στο φινάλε οδήγησαν το ματς στη γραμμή των βολών, αφού οι πράσινοι συμπλήρωσαν από νωρίς ομαδικά φάουλ και με την ευστοχία που είχαν από εκεί (21/24) κατάφεραν να μείνουν μπροστά μέχρι το τέλος, παρά την προσπάθεια των παικτών του Αταμάν για ανατροπή.

Ο Μοντέρο ήταν απίθανος με 29 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ και με 45 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης ήταν ξεκάθαρα ο MVP της αναμέτρησης.

Το κομβικό σημείο του ματς στο 53-52 στην 3η περίοδο

Ο Παναθηναϊκός στην τρίτη περίοδο έκανε το καλύτερό του διάστημα στα δύο εντός έδρας ματς με την Βαλένθια. Ο Γκραντ έβγαζε τρομερές άμυνες και οι πράσινοι με το σκορ να είναι υπέρ τους στ 53-52 είχαν πάρα πολλές ευκαιρίες να ξεφύγουν στο σκορ, με το μομέντουμ να είναι με το μέρος τους.

Οι επιλογές στην επίθεση ήταν κάκιστες σε εκείνο το διάστημα παρά την υπερπροσπάθεια στην άμυνα. Αυτό όπως είναι λογικό δεν θα κρατούσε για πολύ και ο Παναθηναϊκός, που θα μπορούσε να έχει καλή διαφορά υπέρ του μπαίνοντας στην τελική ευθεία, κατάφερε με δύο απανωτά τρίποντα των Ισπανών να είναι στο -4 και μετά να μην προηγηθεί ποτέ ξανά.

Ο συγκινητικός Όσμαν δεν αρκούσε για τη νίκη-πρόκριση

Ο Τούρκος φόργουορντ αγωνίστηκε σχεδόν 36 λεπτά στο ματς. Ήταν η πιο αξιόπιστη επιλογή στην επίθεση και ήταν καλός και στο αμυντικό κομμάτι.

Ήταν αυτός που ξεκίνησε την προσπάθεια για ανατροπή στην αναμέτρηση με απανωτά καλάθια στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού είχε 8/10 δίποντα, 1/4 τρίποντα και 4/4 βολές για να ολοκληρώσει το ματς με 26 πόντους, 4 ριμπάουντ και 25 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Όλα αυτά δεν θα έπρεπε να οδηγήσουν σε εντός έδρας ήττα, όμως πέρα από τον Ναν (σ.σ. ήταν καλός μόνο στο δεύτερο μέρος) δεν υπήρχε κανείς άλλος σταθερά να βοηθά στην επίθεση. Ο Γκραντ που έκανε τρομερή αμυντικά εμφάνιση (σ.σ. και αυτός από το 3ο δεκάλεπτο και μετά) ολοκλήρωσε το ματς με μόλις 4 πόντους και αρκετά άστοχα σουτ (2/6 δίποντα, 0/2 τρίποντα).

Το Game 5 θα διεξαχθεί στη Roig Arena, την επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα, την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, στις 22:00 ώρα Ελλάδας, με τον Παναθηναϊκό να ψάχνει πλέον τρίτο μπρέικ στην έδρα της ισπανικής ομάδας.