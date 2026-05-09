ΑΕΚ – Ρίτας: Η Ένωση έτοιμη να γράψει ιστορία στον τελικό του Basketball Champions League

Ραντεβού με την ιστορία έχει το βράδυ του Σαββάτου (9/5/2026, 21:00, Cosmote 4, Live από το NewsIt.gr) η ΑΕΚ. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα αντιμετωπίζει τη λιθουανική Ρίτας στον τελικό του Basketball Champions League στο “Palau Municipal d’Esports de Badalona” στην Ισπανία.

Μετά την υπέρβαση στον ημιτελικό με τη Μάλαγα, η ΑΕΚ είναι αποφασισμένη να κατακτήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο της, μετά από τους δύο του Κυπέλλου Σαπόρτα (1968, 2000) και τον έναν στην ίδια διοργάνωση, το BCL, μέσα στο ΟΑΚΑ το 2018.

Θα είναι και 5ος διεθνής τίτλος, αφού η AEK μετρά και ένα Διηπειρωτικό Κύπελλο (2019). Επιπρόσθετα, έχει υπάρξει μία φορά φιναλίστ της Euroleague και δύο φορές ημιφιναλίστ. Αυτός θα είναι ο 3ος τελικός της σε Basketball Champions League, μετά από αυτούς του 2018 και του 2020 (σ.σ. αμφότεροι στο ΟΑΚΑ). Πέρυσι (2025), η ΑΕΚ έφτασε στην καταληκτική αναμέτρηση, η οποία διεξήχθη στη SUNEL Arena, αλλά αποκλείστηκε στον ημιτελικό από τη Μάλαγα.

O Δημήτρης Φλιώνης, ο Φρανκ Μπάρτλεϊ, ο Τζέιμς Νάναλι, ο Ραϊκουάν Γκρέι, ο Λούκας Λεκαβίτσιους, ο Γκρεγκ Μπράουν, ο Κισόν Φιζέλ, ο Γάιος Σκορδίλης, ο Δημήτρης Κατσίβελης, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο Νίκος Αρσενόπουλος και ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας ονειρεύονται πως όταν ακουστεί η κόρνα της γραμματείας στη λήξη του τελικού, νικήτρια θα είναι η ΑΕΚ στην Μπανταλόνα.

Τα «παιδιά» του Ντράγκαν Σάκοτα, που αναδείχτηκε κορυφαίος προπονητής της σεζόν στο BCL, πιστεύουν στις δυνατότητές τους, αυτοπεποίθηση που ισχυροποιήθηκε με τον αποκλεισμό της «οικοδέσποινας» του φάιναλ φορ, Μπανταλόνα, στα πλέι οφ των «8», με 2-1 αρχικά, πριν θέσουν εκτός στον ημιτελικό και την κάτοχο του τροπαίου τα τελευταία δύο χρόνια, Μάλαγα.

Η αντίπαλος της ΑΕΚ, Ρίτας Βίλνιους είναι πρωτάρα σε φάιναλ φορ και βέβαια σε τελικό BCL. Όμως, στον ημιτελικό απέκλεισε την έμπειρη Τενερίφη, με 87-69. Η λιθουανική ομάδα… πήρε τη θέση της Γαλατασαράι εν συγκρίσει με το περσινό φάιναλ φορ.

Ως Λιέτουβος Ρίτας είχε κατακτήσει δύο τίτλους ULEB Cup (2005 και 2009), δηλαδή τη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση στην ομπρέλα της Euroleague, που πλέον ονομάζεται Eurocup. Από το 2020 και μετά όμως αγωνίζεται στο FIBA Basketball Champions League.

Στον… άχαρο «μικρό» τελικό του Basketball Champions League, διεξάγεται ισπανικός «εμφύλιος» (18:00), καθώς η Μάλαγα αντιμετωπίζει την Τενερίφη.

Το πρόγραμμα των τελικών του BCL

Μικρός Τελικός

Μάλαγα – Τενερίφη (18:00, COSMOTE SPORT 4 HD)

Μεγάλος Τελικός

ΑΕΚ – Ρίτας (21:00, COSMOTE SPORT 4 HD)