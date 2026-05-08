Μαρία Σάκκαρη – Έλενα Ριμπάκινα 0-2: «Λύγισε» εύκολα από το Νο2 του κόσμου η Ελληνίδα τενίστρια στη Ρώμη

Η Μαρία Σάκκαρη “πάλεψε” το πρώτο σετ κόντρα στην Έλενα Ριμπάκινα στο “1000άρι” τουρνουά της Ρώμης, αλλά δεν κατάφερε να αντισταθεί τελικά στην ανωτερότητα του Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης και ηττήθηκε με 2-0 σετ (6-4, 6-1).

Παρότι δέχθηκε πρώτη μπρέικ στο ματς, η Μαρία Σάκκαρη έβγαλε αντίδραση και ισοφάρισε σε 3-3, αλλά εκεί η Έλενα Ριμπάκινα πάτησε το… γκάζι και έβαλε ουσιαστικά, πρόωρο τέλος στο ματς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Καζάκα τενίστρια “έκλεισε” με 6-4 το πρώτο σετ και έκανε… περίπατο στη συνέχεια για να φθάσει σε μία άνετη επικράτηση και στην πρόκριση στον τρίτο γύρο του τουρνουά της Ρώμης.

Rybakina Sets Sail!



Elena Rybakina cruises past Sakkari in straight sets 6-4, 6-1.#IBI26 pic.twitter.com/cw7uEHFf26 — wta (@WTA) May 8, 2026

Η Μαρία Σάκκαρη θα στραφεί πλέον στο Roland Garros.