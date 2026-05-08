Αθλητικά

Μαρία Σάκκαρη – Έλενα Ριμπάκινα 0-2: «Λύγισε» εύκολα από το Νο2 του κόσμου η Ελληνίδα τενίστρια στη Ρώμη

Αποκλείστηκε στο δεύτερο γύρο του τουρνουά η Σάκκαρη
Η Μαρία Σάκκαρη κόντρα στην Έλενα Ριμπάκινα
Η Μαρία Σάκκαρη κόντρα στην Έλενα Ριμπάκινα στη Ρώμη / REUTERS/Claudia Greco
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Μαρία Σάκκαρη “πάλεψε” το πρώτο σετ κόντρα στην Έλενα Ριμπάκινα στο “1000άρι” τουρνουά της Ρώμης, αλλά δεν κατάφερε να αντισταθεί τελικά στην ανωτερότητα του Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης και ηττήθηκε με 2-0 σετ (6-4, 6-1).

Παρότι δέχθηκε πρώτη μπρέικ στο ματς, η Μαρία Σάκκαρη έβγαλε αντίδραση και ισοφάρισε σε 3-3, αλλά εκεί η Έλενα Ριμπάκινα πάτησε το… γκάζι και έβαλε ουσιαστικά, πρόωρο τέλος στο ματς.

Η Καζάκα τενίστρια “έκλεισε” με 6-4 το πρώτο σετ και έκανε… περίπατο στη συνέχεια για να φθάσει σε μία άνετη επικράτηση και στην πρόκριση στον τρίτο γύρο του τουρνουά της Ρώμης.

Η Μαρία Σάκκαρη θα στραφεί πλέον στο Roland Garros.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
119
109
107
101
73
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo