Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Ώρα να εμφανιστεί και να το αποδείξει, όποιος πιστεύει ότι είναι ο καλύτερος»

Η νέα ήττα του Παναθηναϊκού με 89-86 από τη Βαλένθια στο Telekom Center Athens για το τέταρτο παιχνίδι των πλέι οφ της Euroleague, έφερε και μήνυμα από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο στα social media.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε ανάρτηση στο instagram και έδωσε το… σύνθημα για το πέμπτο ματς του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στη Euroleague, ζητώντας από όλους να βγουν μπροστά.

«Ώρα αναμέτρησης για όλους μας. Ώρα για όποιον πιστεύει ότι είναι ο καλύτερος, να εμφανιστεί και να το αποδείξει… ανεξαρτήτως συνθηκών», έγραψε χαρακτηριστικά ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.