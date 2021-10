Η Βιλερμπάν του Κώστα Αντετοκούνμπο ηττήθηκε με από την Μακάμπι Τελ Αβίβ του Γιάννη Σφαιρόπουλου και το αήττητο σερί της στη Euroleague έβαλε τέλος.

Οι Ισραηλινοί ήταν καλύτεροι στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, με τον Τζέιμς Νάναλι να “πυροβολεί” από παντού (25 πόντους με 10/13 σουτ) και τον Ρέινολντς να κάνει τη “ζημιά” μέσα στη ρακέτα (17 πόντους). Ο Πάρκερ χρησιμοποίησε πάντως ελάχιστα τον αδερφό του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο ματς, παρά το καλό του ξεκίνημα και έτσι έμεινε στους 6 πόντους (3/3 δίποντα) σε μόλις 10 λεπτά αγώνα.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ πέτυχε έτσι τη δεύτερη νίκη της σε τέσσερις αγώνες, ενώ η Βιλερμπάν “έπεσε” στο 3-1 στην κατάταξη.

Τα δεκάλεπτα: 21-25, 42-49, 62-75, 85-93.

Βιλερμπάν (Πάρκερ): Οκόμπο 23 (5/10 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 4/6 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Τζόουνς 14 (1), Καουντί 8 (1), Λακόμπ 5 (1), Γκιστ 8 (3 ριμπάουντ), Φαλ 2, Οσετκόφσκι 5 (1), Χάουαρντ 8 (2), Στραζέλ 6 (1), Αντετοκούνμπο 6.

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Σφαιρόπουλος): Γουίλμπεκιν 13 (0/8 τρίποντα), Έβανς 13 (3/3 τρίποντα), Καλέιρο 8 (2), Γουίλιαμς 5 (1), Τέιλορ 3, Ρέινολντς 17 (7/11 δίποντα, 3/3 βολές, 5 ριμπάουντ, 4 λάθη), Νάναλι 25 (6/6 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 1/3 βολές), Λεσόρ 9 (4/4 δίποντα, 1/3 βολές, 5 ριμπάουντ), Ζιβ.

A return to winning ways for @MaccabitlvBC who improve to a 2-2 record in the standings. #EveryGameMatters