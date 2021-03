Ο Γκλεν Καμαρά της Ρέιντζερς έκανε λόγο για ρατσιστική επίθεση εναντίον του από αντίπαλο, στο παιχνίδι με την Σλάβια Πράγας για το Europa League.

Ο Στίβεν Τζέραρντ πήρε μάλιστα αμέσως το πλευρό του παίκτη του, ενώ η σκωτσέζικη ομάδα εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, με την οποία ενημέρωσε ότι κατήγγειλε το θέμα στην UEFA και περιμένει αυτή να λάβει δράση.

«Ο ρατσισμός δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός σε καμία μορφή του και σε κανένα πλαίσιο. Η ρατσιτσική επίθεση στον Γκλεν Καμαρά δεν μπορεί να γίνει ανεκτή από τη Ρέιντζερς. Ως ομάδα είμαστε μαζί με τον Γκλεν και στηρίζουμε τον ίδιον και τους συμπαίκτες του. Ανεξαρτήτως χρώματος δέρματος, θρησκείας ή πεποιθήσεων όταν φοράς τη φανέλα της Ρέιντζερς, είσαι ένας από εμάς.

Μερικοί παίκτες μας έχουν δεχτεί ρατσιστικές άρρωστες απειλές online. Θέλουμε ακόμη μία φορά να τονίσουμε την ευθύνη που έχουν τα social media στην εξάλειψη αυτών των ανώνυμων δειλών συμπεριφορών.

Αρνούμαστε να αναγνωρίσουμε κάθε προσπάθεια υπεράσπισης ή άρνησης της επίθεσης στον Γκλεν Καμαρά το βράδυ της Πέμπτης. Ο Στίβεν Τζέραρντ εξέφρασε ήδη την απέχθειά του για το συμβάν και υποστήριξε τους παίκτες. Ο προπονητής, ο πρόεδρος και ο αθλητικός διευθυντής συναντήθηκαν το βράδυ για να καθορίσουν τη στάση της ομάδας.

Μιλήσαμε και με τους παράγοντες της UEFA. Το συμβάν καταγγέλθηκε στον υπεύθυνο της UEFA και καταγράφηκε στο φύλλο αγώνα. Η UEFA θα πρέπει να γνωρίζει ότι όλος ο ποδοσφαιρικός κόσμος βλέπει. Περιμένουμε μια ισχυρή απάντηση σχετικά με αυτό. Δεν μπορεί να κρυφτεί κάτω από το χαλί. Δεν θέλουμε ο Καμαρά να είναι άλλο ένα περιστατικό στην στατιστική. Φτάνει ως εδώ.

Δεν θα κάνουμε άλλο σχόλιο μέχρι να λάβουμε μία απάντηση από την UEFA».

Glen Kamara was heard shouting ‘Racist Racist’ at the touch line by the BT Sport commentary team pic.twitter.com/nHqXv8ircc