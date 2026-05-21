Ροντινέι: «Δεν ξέρω αν θα ανανεώσω με τον Ολυμπιακό, το αφήνω στον ατζέντη μου που είναι εξυπνότερος»

Ολυμπιακός και Ροντινέι πηγαίνουν μαζί από το Δεκέμβριο του 2022 με τον Βραζιλιάνο, που έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027, να έχει δεθεί με τον κόσμο, έχοντας γίνει και ένας εκ των αρχηγών της ομάδας του Πειραιά.

Ο Ροντινέι σε δηλώσεις που έκανε στο «globo.com» ανέφερε ότι δεν γνωρίζει αν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, κάτι που έχει αφήσει στον ατζέντη του να διαχειρίζεται με τον ίδιο να επικεντρώνεται στο ποδόσφαιρο.

Ο Βραζιλιάνος στο φινάλε της σεζόν επέστρεψε στη θέση του δεξιού εξτρέμ και διέπρεξε σκοράροντας 4 φορές στα 6 ματς των πλέι οφ και σίγουρα ήταν ο MVP του Ολυμπιακού στο μίνι πρωτάθλημα.

Αναλυτικά τα λόγια του Ροντινέι

«Ζω τη ζωή μου μέρα με τη μέρα. Δεν κλείνω την πόρτα για τη Βραζιλία, γιατί είναι το μέρος που αγαπώ. Είναι το ποδόσφαιρο που αγαπώ. Να παίζω στο Libertadores, στο Πρωτάθλημα Βραζιλίας, στο Κύπελλο Βραζιλίας… το λατρεύω.

Πρόσφατα μιλούσα με τον Ορτέγκα, που είναι αριστερός μπακ εδώ στον Ολυμπιακό. Ήταν αντίπαλός μας το 2022 στη Λιμπερταδόρες, στον ημιτελικό, όταν έπαιζε για τη Βέλεζ. Του είπα: «Ορτέγκα, μερικές φορές μου λείπει όλο αυτό στο Copa Libertadores». Και μου είπε: «Ναι, Ρόντι, μου λείπει να παίζω στο Libertadores. Είναι πολύ ωραίο».

Λοιπόν, αυτό είναι που λέω. Δεν είναι ότι βλέπω τον εαυτό μου να τελειώνει την καριέρα του εδώ. Δεν είναι αυτό. Είναι οι ευκαιρίες, τα πράγματα που συμβαίνουν. Έχω ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο εδώ, δεν ξέρω αν θα το ανανεώσουν, ή αν θα μείνω για ένα ακόμα χρόνο και εμφανιστεί κάποιος σύλλογος από τη Βραζιλία. Δεν το ξέρω αυτό.

Το αφήνω στα χέρια του ατζέντη μου, που είναι πιο έξυπνος από μένα για να λύσει αυτά τα θέματα».