Παναθηναϊκός: Επιστροφή στις προπονήσεις για το «τριφύλλι», ατομικό ο Σλούκας

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις προπονήσεις μετά το τριήμερο ρεπό με τον Κώστα Σλούκα να επανέρχεται σιγά σιγά από τον τραυματισμό του στο γόνατο και να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα.

Η προπόνηση του Παναθηναϊκού έγινε στο κλειστό του Αγίου Θωμά, λόγω του Final Four που φιλοξενεί το T- Center και η επιστροφή του Σλούκα έστω και με ατομικό πρόγραμμα φέρνει αισιοδοξία στους πράσινους ενόψει των τελικών της GBL. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε και ο Καλαϊτζάκης.

Για να φτάσουν μέχρι εκεί όμως θα κληθούν πρώτα να ξεπεράσουν το εμπόδιο του ΠΑΟΚ στα ημιτελικά, με το πρώτο ματς να είναι την Τετάρτη 28 Μαΐου στο T- Center.