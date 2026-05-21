Η Φίνος Φιλμ έστειλε ευχές στον Ολυμπιακό ενόψει Final Four με χαρακτηριστικές ατάκες από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της

Η Φίνος Φιλμ ανεβάζει συχνά βίντεο με ζητήματα της επικαιρότητας και το Final Four της Euroleague, που φιλοξενεί η Αθήνα και αγωνίζεται ο Ολυμπιακός, δεν θα μπορούσε να λείπει από τη συλλογή.

Ο Ολυμπιακός έχει τις ευχές και της Φίνος Φιλμ για την κατάκτηση του 4ου ευρωπαϊκού τροπαίου της ιστορίας του. Στο βίντεο που ανέβασε στα social media υπάρχουν ατάκες από όλους τους μεγάλους σταρ του ελληνικού σινεμά, με πολλές από αυτές να έχουν και… αθλητικό χαρακτήρα.

«Μια μπασκετική περιπέτεια που διαδραματίζεται στην Αθήνα, γεμάτη ένταση, ανατροπές, αγωνία και πάθος! Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό», λέει το κείμενο της ανάρτησης που μας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο με τρομερές ατάκες από τον κλασικό ελληνικό κινηματογράφο.