Επικός Μπαρτζώκας: Προκάλεσε σαν πυγμάχος τον Γιασικεβίτσιους μπροστά στο τρόπαιο της Euroleague

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ήταν ευδιάθετος στη συνέντευξη Τύπου του Final Four και όταν ήρθε η ώρα να φωτογραφηθεί με τον Σαρούνας Γιασικεβίοτσιους μπροστά στο τρόπαιο της Euroleague ύψωσε της γροθιές του κοιτώντας στα μάτια τον Λιθουανό.

Ο Ολυμπιακός αναζητά το 4ο ευρωπαϊκό του τίτλο και ο Γιώργος Μπαρτζώκας είναι από σήμερα (21/05/26) σε κλίμα «μάχης», καθώς σε ένα άτυπο Face off με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους αστειευόμενος μιμήθηκε ότι είναι αθλητής μαχητικού σπορ με τον προπονητή της Φενερμπαχτσέ να λυγίζει και να χαρίζει μία όμορφη στιγμή, πριν η αντιπαλότητα εμφανιστεί μέσα στο glass floor.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Bartzokas and Saras having a moment next to the EuroLeague trophy pic.twitter.com/Eu65JawBXI — BasketNews (@BasketNews_com) May 21, 2026

Ο Ολυμπιακός και η Φενερμπαχτσέ θα ανοίξουν το αγωνιστικό πρόγραμμα του Final Four καθώς θα αναμετρηθούν την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 18:00, με τον δεύτερο ημιτελικό ανάμεσα στην Ρεάλ Μαδρίτης και τη Βαλένθια να ακολουθεί στις 21:00.