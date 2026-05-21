Ο Ολυμπιακός προπονήθηκε στο glass floor του T- Center πριν τον ημιτελικό του Final Four με τη Φενερμπαχτσέ

Ο Ολυμπιακός πάτησε glass floor για την τελευταία προπόνηση ενόψει του ημιτελικού της Euroleague κόντρα στην Φενερμπαχτσέ (22/05/26,18:00) με άπαντες παρόντες και το κλίμα να είναι ευχάριστο.

Οι παίκτες του Ολυμπιακού έκαναν το καθιερωμένο χαλάρωμα με σουτ μέσα στο T- Center πριν μιλήσουν στα Μέσα από όλη την Ευρώπη, που βρίσκονται στο γήπεδο. Ο Τόμας Γουόκαπ έστειλε μήνυμα κατάκτησης της Euroleague στις δηλώσεις του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Κώστας Παπανικολάου έδειξε την εμπειρία του από Final Four αφού ήταν απόλυτα χαλαρός μία μέρα πριν τον ημιτελικό σε σημείο που έπαιζε… ποδόσφαιρο στην έναρξη της προπόνησης των Πειραιωτών.

Το γύρισε στο… ποδόσφαιρο ο αρχηγός του Ολυμπιακού! pic.twitter.com/a2LZUdtn0W — SPORT24 (@sport24) May 21, 2026

Στιγμές από την έναρξη της προπόνηση του Ολυμπιακού ενόψει του ημιτελικού στο Final Four της Αθήνας, με shoot around στο glass floor του T-Center. pic.twitter.com/kMsL2wWS2m — SPORT24 (@sport24) May 21, 2026

Ο Ολυμπιακός θέλει να σπάσει την «κατάρα» της πρώτης θέσης της Euroleague, όπως και αυτήν των τεσσάρων διαδοχικών χαμένων Final Four, στα οποία έχει συμμετέχει.