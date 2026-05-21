Γουόκαπ: «Έχω κάνει εικόνα τον εαυτό μου να σηκώνει το τρόπαιο της Euroleague σε αυτό το γήπεδο»

Ο Τόμας Γουόκαπ, βασικός πυλώνας της ομάδας του Ολυμπιακού στην εποχή του Γιώργου Μπαρτζώκα σε δηλώσεις που έκανε στη Nova για το Final Four ανέφερε ότι έχει κάνει εικόνα τον εαυτό του να σηκώνει το τρόπαιο της Euroleague στο T- Center.

Όπως και ο Μιλουτίνοφ και ο Γουόκαπ υπογράμμισε ότι ο Ολυμπιακός είναι πανέτοιμος για τον ημιτελικό με την Φενερμπαχτσέ σε όλα τα επίπεδα, ενώ μίλησε και για την «κατάρα» της πρώτης θέσης στη regular season της διοργάνωσης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τόμας Γουόκαπ

«Νιώθουμε πανέτοιμοι τόσο ατομικά, όσο και ομαδικά. Έχω κάνει εικόνα τον εαυτό μου να σηκώνω το τρόπαιο της EuroLeague σε αυτό το γήπεδο. Το έχω φανταστεί από τότε που ανακοινώθηκε το Final Four στην Αθήνα. Το φαντάζομαι κάθε μέρα».

Για τον Γιασικεβίτσιους: «Δεν μπορώ να πω πολλά για τον Γιασικεβίτσιους όσον αφορά όλα αυτά που έχει κάνει ως προπονητής, αλλά με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Του αρέσει αρκετά η λεπτομέρεια».

Για την κατάρα της πρώτης θέσης: «Πρέπει να ξεχάσεις το παρελθόν. Να είσαι έτοιμος πνευματικά και να κάνεις ότι μπορείς για να πάρεις το τρόπαιο».