Η κίνηση για τη δημιουργία της European Super Leagueαρχίζει και… μπάζει νερά. Η Τσέλσι εμφανίζεται να είναι το πρώτο κομμάτι που βγαίνει αυτό το πανάκριβο «παζλ».

Έχουμε την πρώτη «αποστασία» από τις 12 ομάδες που βγήκαν από το.. μαντρί της UEFA; Υπό το βάρος των έντονων αντιδράσεων από τους οπαδούς της, η Τσέλσι φαίνεται πως κάνει… πίσω και αποσύρεται από το γκρουπ των ομάδων που δημιούργησαν το European Super League.

Οι Λονδρέζοι μάλιστα είχαν και… λαϊκά δικαστήρια λίγο πριν το ματς τους με την Μπράιτον (20/4, 22:00), τα οποία ίσως και να έπαιξαν τον δικό τους ρόλο.

Τη στιγμή όμως που έγινε γνωστή, η πληροφορία πως η ομάδα αποσύρεται από το «μπλοκ» των 12 ομάδων, οι οπαδοί ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς.

🚨 | #CFC fans are gathering in numbers at Stamford Bridge as they protest against the proposed European Super League ahead of Chelsea’s clash with Brighton tonight. pic.twitter.com/7PIUBRW9Ep