Ολυμπιακός: To «θα τα δώσουμε όλα για το τρόπαιο» του Μπαρτζώκα, το «ζντο» στα αποδυτήρια και το μπλουζάκι του Final 4

Ο Ολυμπιακός έκανε το καθήκον του στην έδρα της Μονακό με χαρακτηριστική ευκολία, σκούπισε τη σειρά 3-0 και έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίθηκε στο Final Four της Αθήνας και μάλιστα για πέμπτη συνεχόμενη φορά. O Γιώργος Μπαρτζώκας εμφανίστηκε απόλυτα ικανοποιημένος στις δηλώσεις του μετά το ματς και έδωσε το δικό του μήνυμα για τη νοοτροπία των Πειραιωτών στη συνέχεια.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας -που θα βρεθεί για 7η φορά σε Final 4 Euroleague αφιέρωσε την πρόκριση του Ολυμπιακού στους παίκτες, στους οπαδούς και σε όλο τον ερυθρόλευκο οργανισμό, τονίζοντας πως η ομάδα έμεινε πιστή στο πλάνο της σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

“Οι παίκτες, οι οπαδοί, όλο το κλαμπ. Η πρόκριση ανήκει σε όλους. Στους παίκτες που προσπάθησαν πάρα πολύ όλη τη χρονιά και στον κόσμο που μας στήριξε σε κάθε παιχνίδι”, είπε αρχικά ο προπονητής του Ολυμπιακού.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: “Είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε βρεθεί εδώ. Έχουμε ακόμη δύο ματς μπροστά μας και θα τα δώσουμε όλα για να διεκδικήσουμε το τρόπαιο. Πάμε ένα παιχνίδι τη φορά, δεν πρόκειται να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε και παίζουμε”.

Με το κλίμα να είναι συγκρατημένα πανηγυρικό, οι παίκτες πανηγύρισαν πρώτα με τους περίπου 400 οπαδούς που βρέθηκαν στις εξέδρες του γηπέδου της Μονακό και στη συνέχεια πήγαν στα αποδυτήρια του γηπέδου.

Οι πρόεδροι της ερυθρόλευκης ΚΑΕ ήταν παρόντες στο Πριγκιπάτο για την αναμέτρηση και αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της έδωσαν τα συγχαρητήριά τους για τη μεγάλη πρόκριση.

Στα αποδυτήρια, το λόγο πήρε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας, με τους “ερυθρόλευκους” να κάνουν φινάλε με ένα κλάσικό “ζντο”. Την ίδια στιγμή, οι παίκτες φορούσαν το μπλουζάκι που έφτιαξε η ομάδα για την πρόκριση στο Fibal 4 της Αθήνας.

“Από τον Πειραιά μέχρι το τέλος της διαδρομής” έγραφε η φανέλα των Πειραιωτών, για ενόψει του Final Four 2026, το οποίο θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens στις 22-24 Μαΐου.