Ολυμπιακός: Το ερυθρόλευκο πρόγραμμα στο Final 4 της Euroleague, η ώρα του ημιτελικού της Αθήνας

Το Final Four της Euroleague επιστρέφει στην Αθήνα μετά από 19 χρόνια και ο Ολυμπιακός κατάφερε να βρεθεί στην κορυφαία τετράδα της διοργάνωσης.

Το “Telekom Center” θα ανοίξει τις πύλες του στις 22 Μαΐου για τους ημιτελικούς και στις 24 Μαΐου για τον μεγάλο τελικό της Euroleague, με τον Ολυμπιακό να προκρίνεται για πρώτη φορά σε Final 4 που γίνεται στην Ελλάδα, μετά το 3-0 επί της Μονακό.

Ο Ολυμπιακός έκλεισε έτσι θέση στην τετράδα και πλέον περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του. Αυτός θα προκύψει από το ζευγάρι Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις, όπου οι Τούρκοι προηγούνται με 2-0.

Το Game 3 διεξάγεται αύριο στο Κάουνας (06.05.2026, 20:00). Όποιος προκριθεί από το συγκεκριμένο ζευγάρι θα βρεθεί απέναντι στον Ολυμπιακό στον πρώτο χρονικά ημιτελικό της Αθήνας.

Ο πρώτος ημιτελικός έχει οριστεί για τις 18:00, ενώ ο δεύτερος θα διεξαχθεί στις 21:00. Ο φετινός τελικός θα γίνει στις 21:00 της 24ης Μαΐου, με τη Euroleague να έχει καταργήσει τον μικρό τελικό.

Το πρόγραμμα του Final 4

Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

18:00 1ος Ημιτελικός, Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε/Ζάλγκιρις

21:00 2ος Ημιτελικός, Βαλένθια/Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης/Χάποελ Τελ Αβίβ

Κυριακή 24 Μαΐου 2026

18:00 Τελικός Αdidas NextGen

21:00 Τελικός