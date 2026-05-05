Ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί για πρώτη φορά σε Final Four της Euroleague στην Ελλάδα

Οι Πειραιώτες «σκούπισαν» τη σειρά με τη Μονακό και προκρίθηκαν για πέμπτη διαδοχική φορά στο Final 4
Ο Γουόκαπ στο ματς με τη Μονακό/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός κέρδισε 82-105 στην έδρα της Μονακό και έκανε το 3-0 στη σειρά των πλέι οφ για να εξασφαλίσει πρώτος τη θέση του για το Final Four της Αθήνας, που θα διεξαχθεί το τριήμερο 22-24 Μαΐου.

Αυτό θα είναι το πρώτο Final Four που θα δώσει ο Ολυμπιακός επί ελληνικού εδάφους, αφού το 1993 στον Πειραιά, το 2000 στη Θεσσαλονίκη και το 2007 στην Αθήνα, δεν είχε καταφέρει να εξασφαλίσει την πρόκριση στην τελική τετράδας της Euroleague.

Η τέταρτη προσπάθεια των Πειραιωτών να βρεθούν σε «ελληνικό» Final Four στέφθηκε με επιτυχία, κάνοντας μάλιστα παρέλαση κόντρα στους Μονεγάσκους, που δεν κατάφεραν να φανούν ανταγωνιστικοί σε κανένα από τα τρία παιχνίδια.

Το Final Four της Αθήνας θα είναι το 15ο συνολικά για τον Ολυμπιακό και το 5ο σερί για την ομάδα του Μπαρτζώκα.

