Γιαννακόπουλος: «Με τόσα ρεκόρ που δεν χωράνε στα λάβαρα, ο Ολυμπιακός είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί της Euroleague»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού στο Final Four της Αθήνας σχολίασε τις δηλώσεις των αδερφών Αγγελόπουλων, ότι δεν είναι επικρατέστεροι να κερδίσουν το Final Four, τονίζοντας ότι γι’ αυτόν οι Πειραιώτες είναι το φαβορί της Euroleague, βάζοντας και έναν τόνο ειρωνείας στη δήλωσή του.

«Με τόσα ρεκόρ που σε λίγο δεν θα χωράνε τα λάβαρα, ο Ολυμπιακός είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί θα πω εγώ», σχολίασε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στην ανάρτησή του. Νωρίτερα, είχε κάνει ανάρτηση αναφερόμενος στο Game 3 με τη Βαλένθια και την ιδιωτική ασφάλεια που θα συνοδεύει τους Ισπανούς.

Ο Παναθηναϊκός θα αναμετρηθεί με τη Βαλένθια (06/05/26, 21:15) για να «σκουπίσει» και αυτός τη σειρά στην έδρα του και να προκριθεί στο Final Four της Euroleague. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μπορούν να συναντηθούν μόνο στον τελικό της διοργάνωσης.