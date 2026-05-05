Η ΠΑΕ Ολυμπιακός συνεχάρη την ΚΑΕ για την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός με ανάρτηση στα social media έσπευσε να συγχαρεί την μπασκετική ομάδα του Ολυμπιακού, που «σκούπισε» τη Μονακό στα πλέι οφ της Euroleague και προκρίθηκε στο Final Four της Αθήνας.

«Θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού μας για τη σπουδαία πρόκριση στο Final Four της Euroleague», έγραψε η ερυθρόλευκη ΠΑΕ στην ανάρτησή της στο X, μετά την άνετη νίκη των Πειραιωτών στο Πριγκιπάτο.

Θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού μας για την σπουδαία πρόκριση στο Final Four της Euroleague! / Congratulations to @Olympiacos_BC for qualifying to the Final Four of the @EuroLeague! pic.twitter.com/1sGgtexlyS — Olympiacos FC (@olympiacosfc) May 5, 2026

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα προκρίθηκε για πρώτη φορά σε Final Four που πραγματοποιείται σε ελληνικό έδαφος το τριήμερο 22-24 Μαΐου θα έχει την ευκαιρία εντός των συνόρων να στεφθεί για τέταρτη φορά πρωταθλητής της Euroleague.