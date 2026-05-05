Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης 1-0: Οι «κανονιέρηδες» με «χτύπημα» του Σάκα προκρίθηκαν στον τελικό του Champions League

Η Άρσεναλ κέρδισε 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Έμιρεϊτς και έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό του Champions League. Ο Σάκα ήταν ο «χρυσός» σκόρερ για την ομάδα του Αρτέτα.

Το ματς δεν είχε τον αντίστοιχο ρυθμό της αναμέτρησης της Μαδρίτης, κάτι που βόλεψε την Άρσεναλ, που έπαιξε το δικό της παιχνίδι στο Λονδίνο, με την Ατλέτικο να έχει όμως σημαντικές στιγμές για να ισοφαρίσει και να στείλει το ματς στην παράταση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Άρσεναλ επέστρεψε στον τελικό του Champions League μετά από 20 χρόνια, όταν είχε ηττηθεί στο Παρίσι από την Μπαρτσελόνα με 2-1, χάρη στα γκολ των Ετό και Μπελέτι. Για τους «κανονιέρηδες» είχε ανοίξει το σκορ ο Κάμπελ. Οι Λονδρέζοι δεν έχουν κατακτήσει ποτέ ευρωπαϊκό τίτλο και θέλουν να σπάσουν την κατάρα στη Βουδαπέστη (30/05/26).

Στον τελικό η Άρσεναλ θα αντιμετωπίσει την Παρί Σεν Ζερμέν ή την Μπάγερν Μονάχου, με τους Γάλλους να έχουν κερδίσει 5-4 στο πρώτο ματς. Το δεύτερο παιχνίδι είναι την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 22:00 στην Αλιάνζ Αρένα.

Δείτε εδώ το live του αγώνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αγώνας

Η Ατλέτικο Μαδρίτης ξεκίνησε καλύτερα στον ημιτελικό και είχε καλή στιγμή στο 11′, όπου μετά από γύρισμα του Γκριεζμάν, ο Ράγια βρήκε την μπάλα και ο Ράις πρόλαβε τον Σιμεόνε πριν σκοράρει σε ανυπεράσπιστη εστία.

Η Άρσεναλ είχε την πρώτη της ευκαιρία στον αγώνα στο 25′, όταν ο Λιούις-Κέλι πέρασε τον Άλβαρες και γύρισε με δύναμη και παράλληλα με την εστία, όμως εκεί δεν υπήρχε συμπαίκτης του, με αποτέλεσμα το σκορ να παραμείνει ισόπαλο.

Η ομάδα του Αρτέτα βρήκε αυτό που έψαχνε στο ματς, μετά από φάση διαρκείας. Όλα ξεκίνησαν από προσπάθεια του Γκιόκερες, που σέντραρε από τη δεξιά πλευρά του γηπέδου και βρήκε τον Τροσάρ, που σούταρε με δύναμη, με τον Όμπλακ να αποκρούει και τον Σάκα να κάνει το 1-0 σε κενή εστία, για να δώσει σκορ πρόκρισης στην ομάδα του.

Η Ατλέτικο μπήκε δυνατά και στην επανάληψη, χάνοντας τεράστια ευκαιρία με τον Σιμεόνε. Ο Αργεντινός πήρε την μπάλα μετά από μακρινή πάσα και λάθος του Σαλιμπά, όμως δεν κατάφερε να σκοράρει παρότι πέρασε τον Ράγια. Ο Γκάμπριελ τον πίεσε στα όρια του πέναλτι, χωρίς να δίνεται κάποια παράβαση από τον Ζίμπερτ.

Η ομάδα του Σιμεόνε έχασε και δεύτερη μεγάλη ευκαιρία στο 56′, με τον Γκριεζμάν να σουτάρει μέσα από τη μεγάλη περιοχή και τον Ράγια να αποκρούει. Στην εξέλιξη της φάσης οι ροχιμπλάνκος ζήτησαν πέναλτι για πάτημα πάνω στο Γάλλο, όμως δεν δόθηκε η παράβαση, που όπως φάνηκε από το ριπλέι θα μπορούσε να σφυριχτεί.

Ο Γκιόκερες στο 65′ έχασε τεράστια ευκαιρία να «καθαρίσει» την πρόκριση της Άρσεναλ, καθώς ο Χινκαπιέ βγήκε στον ανοιχτό χώρο και έδωσε την μπάλα στον Σουηδό, ο οποίος από πλεονεκτική θέση έστειλε την μπάλα ελάχιστα άουτ.

Περισσότερα σε λίγο…