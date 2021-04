Το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο βρίσκεται σε “πόλεμο” από αργά το βράδυ της Κυριακής (18/4), όταν δώδεκα πανίσχυρες ομάδες αποφάσισαν να ταράξουν τα νερά του ποδοσφαιρικού πλανήτη, θέλοντας να αλλάξουν τον χάρτη της στρογγυλής θεάς.

Η European Super League, που τόσο συζητιόταν τους τελευταίους μήνες, έκανε κι επίσημα την εμφάνιση της κι είναι έτοιμη να εκτοπίσει το Champions League που όλοι ξέρουμε τόσα χρόνια και λατρεύουμε. Μία ποδοσφαιρική Euroleague (σ.σ. η κλειστή λίγκα του μπάσκετ που έχει διαχωρίσει τη θέση της από τα εθνικά πρωταθλήματα) ετοιμάζεται να δημιουργηθεί, προκαλώντας αλυσιδωτές αντιδράσεις στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Η «βόμβα» της European Super League «εξερράγη» πριν καλά καλά κάτσει η… σκόνη από την είδηση ότι υπάρχουν 12 ομάδες που συζητούν την δημιουργία της.

Ως ιδρυτικά μέλη υπογράφουν οι Μίλαν, Άρσεναλ, Ατλέτικο, Τσέλσι, Μπαρτσελόνα, Ίντερ, Γιουβέντους, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρεάλ και Τότεναμ και πρόεδρος τοποθετήθηκε ο ισχυρός άνδρας της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ και αντιπρόεδρος ο Αντρέα Ανιέλι της Γιουβέντους. Να σημειωθεί ότι οι γερμανικές ομάδες είναι απέναντι στη νέα διοργάνωση, με την Μπάγερν Μονάχου να στηρίζει το Champions League.

Περίπου 750 εκατομμύρια απώλειες μόνο το 2019-20 (φέτος θα είναι ακόμη μεγαλύτερες) και 5,7 δισεκατομμύρια καθαρό χρέος. Αλλά και δισεκατομμύρια φίλαθλοι σε όλο στον κόσμο. Σε αυτούς τους αριθμούς πρέπει να εντοπιστεί, σύμφωνα με την ιταλική αθλητική εφημερίδα “Gazzetta dello Sport”, το δημιούργημα της Super League τη συγκεκριμένη στιγμή.

H ισπανική “As” αποκαλύπτει ότι για… ξεκίνημα, οι 12 ιδρυτικοί σύλλογοι της ευρωπαϊκής Super League, καθώς και οι άλλοι τρεις που πρόκειται να ενταχθούν στο έργο, με την ίδια «ιδιότητα», θα μοιραστούν 3,5 δισ. ευρώ. Χρήματα με τα οποία θα γίνει μια προσπάθεια να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος που έχει προκληθεί από την πανδημία του κορονοϊού, στην οικονομία των συλλόγων, σε μια προσπάθεια να ελαχιστοποιηθεί η κρίση και να αποκατασταθούν οι παράμετροι στις οποίες το ποδόσφαιρο κινήθηκε μέχρι τον Μάρτιο του 2020.

Η “JP Morgan”, όπως είναι ήδη γνωστό, είναι η οικονομική οντότητα που βρίσκεται πίσω από το έργο της Super League.

Επισημαίνεται ότι ο νικητής της Super League θα μπορούσε να κερδίσει ποσό κοντά στα 400 εκατομμύρια ευρώ, περισσότερα δηλαδή από τις τριπλάσιες αποδοχές του νικητή του Champions League αυτή τη σεζόν (120 εκατ. ευρώ). Η Μπαρτσελόνα, η ομάδα που εισέπραξε τα περισσότερα από όλες τις ομάδες το 2019, κέρδισε συνολικά 117 εκατομμύρια.

Τα τελευταία τρία χρόνια, η κατανομή των 1,950 δισ. ευρώ είχε ως εξής: 488 εκατομμύρια, 25%, διατίθενται στα αρχικά μπόνους και 585 εκατομμύρια για αποτελέσματα. Το ίδιο για πληρωμές 30%, αντιστοιχιστεί στα μπόνους βάση του συντελεστή της απόδοσης τα τελευταία 10 χρόνια. Τα υπόλοιπα χρήματα, 292 εκατομμύρια, 15%, βάση μεταβλητών ποσών.

Η Super League δεν έχει ανακοινώσει ακόμα τη μοιρασιά, αλλά το ποσό σχεδόν τριπλασιάζεται εν συγκρίσει με αυτό που «βάζει» σήμερα το Champions League «στο τραπέζι».

Πώς όμως μπορεί να είναι δυνατή αυτή η αύξηση; Όπως επιβεβαιώνεται από τη Super League, θα διαχειρίζονται άμεσα τα εμπορικά και οπτικοακουστικά δικαιώματα, ενώ επιπλέον γίνεται λόγος για δημιουργία ταμείου αλληλεγγύης 10 δισ. ευρώ, αντί των 4,1 δισ. ευρώ που διέθεσε η UEFA το 2020 και διανέμεται μέσω των Ομοσπονδιών.

Είκοσι ομάδες, με 15 ιδρυτικές και πέντε που θα προκύπτουν με βάση την απόδοσή τους την προηγούμενη σεζόν.

Αγώνες μεσοβδόμαδα με όλες τις ομάδες να συνεχίζουν να συμμετέχουν στα πρωταθλήματά τους, διατηρώντας το παραδοσιακό εγχώριο καλεντάρι, που παραμένει στην καρδιά του διασυλλογικού ποδοσφαίρου.

Έναρξη τον Αύγουστο, με τις ομάδες να συμμετέχουν σε δύο ομίλους των 10, με παιχνίδια εντός και εκτός. Οι τρεις πρώτοι κάθε γκρουπ περνούν αυτομάτως στους προημιτελικούς. Οι ομάδες που τερματίζουν στην 4η και την 5η θέση, παίζουν διπλά ματς για τις άλλες δύο θέσεις στην οκτάδα. Ακολουθούν διπλά ματς νοκ-άουτ μέχρι τον μονό τελικό στο τέλος Μαϊου.

Μετά την έναρξη της διοργάνωσης, θα ακολουθήσει και η αντίστοιχη για τις γυναικείες ομάδες των συλλόγων, για την ανάπτυξη του αθλήματος.

Η αντίδραση της FIFA ήταν άμεση. Με επίσημη ανακοίνωση, η παγκόσμια ομοσπονδία ξεκαθάρισε ότι απορρίπτει οποιαδήποτε «αποσχιστική τάση».

Από την πλευρά τους, οι οπαδοί των αντίπαλων ομάδων, αλλά και των 12 που δημιούργησαν την European Super League είναι αντίθετοι με τη νέα διοργάνωση και φρόντισαν να το εκφράσουν με κάθε τρόπο, ενώ και οι κυβερνήσεις των χωρών δεν στηρίζουν την κλειστή λίγκα.

