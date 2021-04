Οι οπαδοί των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μάντσεστερ Σίτι, Άρσεναλ, Τσέλσι, Λίβερπουλ και Τότεναμ εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση με την οποία εκφράζουν την αντίθεση τους για την επιλογή των διοικήσεων των ομάδων τους να ακολουθήσουν την European Super League.

Οι φίλαθλοι δεν συμφωνούν με τις κινήσεις των ανθρώπων που ηγούνται των ομάδων τους και προσπαθούν να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να σταματήσουν τη δημιουργία της κλειστής λίγκας.

«Εργαζόμαστε στενά μεταξύ μας για να πολεμήσουμε αυτήν την πρόταση. Παρά τη συμπεριφορά των ομάδων μας είμαστε ενωμένοι απέναντί τους και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε συλλογικά για να σταματήσουμε αυτά τα σχέδια. Αυτό συμπεριλαμβάνει ακόμη και συνάντηση αντιπροσωπείας μας με την Κυβέρνηση και όλες τις αρμόδιες ποδοσφαιρικές αρχές» αναφέρει η ανακοίνωση τους.

