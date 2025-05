Final 4: Ο Κέντρικ Ναν στο επίκεντρο – Εντυπωσιασμένοι στον Παναθηναϊκό από την υποδοχή και τα γεράκια

Ο μπασκετικός Παναθηναϊκός μετράει πλέον… αντίστροφα, για τη “μάχη” του στο Final 4 της Euroleague και τον ημιτελικό του με τη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους (23.05.2025, 18:00, Newsit.gr) στο Άμπου Ντάμπι.

Όπως συνέβη και με τις αποστολές των υπολοίπων ομάδων του Final 4 της Euroleague, έτσι και αυτή του Παναθηναϊκού, έτυχε μιας… τελετουργικής υποδοχής.

Μέλη της ομάδας Mubarak Al Atiba ήταν σε ετοιμότητα για να πραγματοποιήσουν την παραδοσιακή πολιτιστική παράσταση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων με το όνομα, Al-Ayyala.

Μέρος στο τελετουργικό υποδοχής πήραν και κάποια γεράκια, τα οποία κέντρισαν την προσοχή των παικτών του Παναθηναϊκού, με πολλούς να τα παίρνουν στα χέρια τους εντυπωσιασμένοι.

Όπως έγινε γνωστό από αναρτήσεις της Euroleague στα social media ένα από αυτά είχε το όνομα “Έρικα”. Το συγκεκριμένο γεράκι, το είχε σηκώσει -νωρίτερα- στα χέρια του ο Νικ Καλάθης.

Θυμίζουμε ότι το γεράκι αποτελεί πτηνό – σύμβολο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Bald Eagle x Erica the Falcon



Στην αποστολή των “πράσινων” βρίσκεται και ο Κέντρικ Ναν, ο MVP της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ο Αμερικανός είναι ένα από τα μεγάλα “αστέρια” της Euroleague, με τη Λίγκα να “διαφημίζει” την παρουσία του στο Final 4.

What does that pin say on his shirt?



Η Euroleague πόσταρε στο “Χ” μία φωτογραφία του Ναν από το Άμπου Ντάμπι, γράφοντας στη λεζάντα “O MVP έφτασε” και δίνοντας έμφαση στην καρφίτσα που φορούσε στην μπλούζα του, με τα γράμματα “MVP”.