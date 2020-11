Formula 1: Ανίκητος ο Χάμιλτον! “Σφράγισε” τον τίτλο η Mercedes (vid, pic)

Ο Λουίς Χάμιλτον μοιάζει ανίκητος και στη φετινή Formula 1, εξασφαλίζοντας ήδη τον 7ο τίτλο για τη Mercedes, με τον ίδιο να έχει πια 93 νίκες στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes επικράτησε και στο Γκραν Πρι της Ρέτζιο Εμίλια στην Ιταλία και οδήγησε το μονοθέσιό του στα επτά πρωταθλήματα, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ της Ferrari.

A Magnificent Seven (in a row – a new all-time record) Congratulations to @MercedesAMGF1 – 2020 F1 Constructor Champions! 🏆👏 #ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/Yd5MaqL1W4

Ο εξάκις παγκόσμιος πρωταθλητής πήρε άνετα μία ακόμα καρώ σημαία για φέτος, όντας κατά 5,783 δευτερόλεπτα ταχύτερος του Φινλανδού «ομοσταύλου» του, Βάλτερι Μπότας, ενώ στην τρίτη θέση, τερμάτισε ο Αυστραλός, Ντάνιελ Ρικιάρντο με Renault.

FINAL CLASSIFICATION 🏁 @MercedesAMGF1 clinch seventh straight constructor title 🏆 Another podium for @danielricciardo 👏 #ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/G9yaZmpr9k

Jubilation as @LewisHamilton crosses the line to win at Imola 🏁



And a 1-2 clinches a seventh straight constructor title for @MercedesAMGF1 🎧 🥳#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/7Y0Fs2K97R