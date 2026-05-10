Αθλητικά

Βαθμολογία πλέι οφ Super League: Πρωταθλήτρια η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ το προβάδισμα για το Champions League

ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός θα παλέψουν για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η ΑΕΚ πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε των πλέι οφ της Super League, μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού και την ισοπαλία στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ.

Το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της πανηγύρισε η ΑΕΚ, με την Ένωση να στέφεται πρωταθλήτρια και μαθηματικά από την 4η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League.

Η νίκη της ΑΕΚ επί του Παναθηναϊκού με 2-1 της χάρισε το πρωτάθλημα, αφού η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ έληξε χωρίς νικητή (1-1).

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην κατάκτηση της δεύτερης θέσης που στέλνει στον 2ο προκριματικό του Champions League. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός είναι ισόβαθμοι στους 62 πόντους, με τους Θεσσαλονικείς να έχουν τη μεταξύ τους ισοβαθμία.

Η βαθμολογία των πλέι οφ της Super League

1) ΑΕΚ 70
2) ΠΑΟΚ 62
3) Ολυμπιακός 62
4) Παναθηναϊκός 51

Το πρόγραμμα των τελευταίων δύο αγωνιστικών της Super League

5η αγωνιστική

Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

19:30: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

19:30: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

6η αγωνιστική

Κυριακή 17 Μαΐου 2026

19:30: ΑΕΚ – Ολυμπιακός

19:30: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
127
112
64
64
57
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo